二手店驚見「警局背心」200元賤賣？網驚喊：別亂買
有民眾在二手衣店發現一件印有「台中市政府警察局第六分局」字樣的背心，原價3880元竟以200元低價轉售，引發網友熱議究竟能否購買及穿著。
該名民眾在《台中市西屯區 大小事 社團》貼出照片，表示在某間二手店看到這件疑似勤務背心，胸前不僅有警徽，下方還清楚刺繡著「台中市政府警察局第六分局」。他納悶表示，這件背心從原價3880元淪落至二手店僅賣200元，好奇詢問究竟可以買、但能不能穿出去。
該貼文也在《爆廢公社》引起討論，網友紛紛留言回應。有人開玩笑表示「這件跑趴、尾牙、或萬聖節很好用」、「小吃部可以用」、「買～遇到糾紛穿上身應該也可以避免很多不必要的麻煩」、「詐騙集團表示想買」、「穿著去分局借廁所」、「太酷了！」
不過也有網友認真提醒法律風險，表示「非警務人員不要隨便買來穿，可是有法律責任」、「這還是別亂買吧！這能隨便穿出去嗎」、「買跟賣都沒問題，穿出去遇到盤查你就知道了」。另有人指出「不怎麼回事，就只是一般的勤務背心，很多軍警用品店都買得到」，認為這類背心在軍警用品店常見，買賣本身未必違法，但真穿上街遇到臨檢，後果恐怕不單純。
還有網友分享類似經驗，表示「我還在柬埔寨看過高雄市警局的背心，還全新的！」似乎顯示警用裝備流入市場的情況並非個案。
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