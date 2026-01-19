二手玩具循環永續 深根校園讓愛延續

出席貴賓合影。





為深化校園永續教育、落實資源再利用理念，114學年度「玩具行動車暨小傳愛社團成果分享會」於19日在桃園市楊梅區瑞埔國民小學溫馨舉辦。活動透過學生分享、影片回顧及成果展示等方式，呈現二手玩具再利用的豐碩成果，讓「分享」成為孩子們最有感、最真實的學習行動。

瑞埔國小攜手長期深耕全國的「台灣玩具圖書館」，共同推動校園永續行動與環境教育。台灣玩具圖書館深耕二手玩具回收與再應用已逾22年，每年回收玩具以噸計算，重新整理後再分享出去的玩具更以萬件為單位。透過環境保護與教育並行的理念，讓二手玩具化身為再次傳遞的禮物，延續其生命價值，並藉由「小傳愛社團」與「玩具行動車」計畫，帶領桃園市各校學生實際參與循環永續行動。

廣告 廣告

本次計畫共有11所學校、1,174位學生參與，透過實際體驗與行動，引導孩子理解資源循環的重要性，並將玩具轉化為傳遞愛與溫暖的媒介。參與「玩具行動車」計畫的學校包括：蘆竹區大華國小、桃園區慈文國小、楊梅區楊明國小、復興區高義國小、觀音區育仁國小及大溪區內柵國小，共計6校、1,113位學生參與，完成玩具交換達717件。

中埔國小服務成果展示。

高義國小的同學說「今天我帶了一台之前老師分享給我的車子，但我現在比較少玩了，所以我想分享給下一個人」參與「小傳愛社團」的學校則包含：蘆竹區大竹國中、八德區大成國中，以及桃園區中埔國小、平鎮區南勢國小與楊梅區瑞埔國小，共計5校、61位社團學生。學生們走入社區，透過玩具作為互動媒介，服務近488人次長輩，在陪伴與共玩中推動循環永續教育，並深化學生的公民素養。

桃園市教育局賴銀奎副局長表示，今年參與本計畫的學生們，充分展現對長輩的關懷、對同儕的分享、對幼童的陪伴，以及對地球的珍惜，在愛與永續中完成一場超值且具意義的學習旅程。未來桃園市將持續引領永續教育的發展，期盼讓資源循環不再只是一次性的活動，而能成為市民日常生活中的自然行動。從孩子出發、從校園扎根，市府將攜手各級學校，共同邁向更綠色、更智慧、更宜居的城市願景。

台灣玩具圖書館王亞賢副理事長說，從事二手玩具回收與再利用已超過22年。我們始終相信，每一件玩具都承載著陪伴與記憶，只要被好好整理、重新分享，就能再次帶來歡笑與溫暖。今天看到這麼多孩子親自參與循環行動，讓玩具成為學習永續、實踐關懷的媒介，正是我們最珍惜的畫面。未來，台灣玩具圖書館也將持續與各界攜手，讓更多玩具被珍惜、讓更多孩子學會分享，讓愛與永續在社會中不斷循環。

團體大合照。

更多新聞推薦

● 南市蛋中雞場確診禽流感 動保處：已撲殺10836隻