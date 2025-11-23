二手菸、三手菸危害不只人類 毛小孩罹癌風險更高！

吸菸不僅大幅增加肺癌與COVID-19風險，也危害家人與寵物健康，打造無菸家庭才能全面守護全家安全。

作者/林招煌





吸菸不僅傷肺，更害毛孩！研究指出，吸菸者罹患肺癌與COVID-19重症風險大增，二手菸、三手菸更會危及家人與寵物健康。守護毛孩健康，從無菸環境開始。



根據國健署署長沈靜芬指出，吸菸會損害上呼吸道、抑制肺部免疫功能，進而增加各種感染風險。研究也顯示，吸菸者罹患COVID-19嚴重症狀的可能性，比非吸菸者高出1.4倍，而入住加護病房、使用呼吸器或死亡的風險更是高達2.4倍。





除了危害自身健康外，菸害對同住家人的影響同樣驚人。台灣兒科醫學會前理事長李宏昌指出，二手菸與三手菸會大幅增加肺癌風險。例如，若丈夫每日吸菸超過20根，非吸菸的妻子罹患肺癌的危險性將提高至3.4倍；即便婚姻超過30年，暴露風險仍顯著增加。吸菸被認定為肺癌的主要危險因子，佔所有肺癌病例的80%至90%，吸菸者的肺癌風險更是非吸菸者的15至30倍。

然而，吸菸不僅威脅人類健康，對於寵物同樣存在高度危害！

寵物也深受二、三手菸威脅

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，根據美國食品藥物管理局（FDA）資料，當寵物直接吸入二手菸，或透過皮膚、舔舐主人的頭髮、皮膚、衣物而接觸到菸草殘留物（三手菸）時，毒性化合物會進入體內，造成潛在危害。

長期暴露於二手菸、三手菸環境的毛小孩，可能出現以下健康問題：

過敏與呼吸系統疾病：包括氣喘、慢性咳嗽與呼吸困難。

腫瘤風險升高：狗狗在長期吸入後，鼻腔及肺部罹癌的風險增加。

貓咪口腔癌：貓咪梳理毛髮時，容易將毛髮上的三手菸化合物吞入口中，導致口腔癌風險比無菸環境高出2至4倍。更令人憂心的是，確診口腔癌的貓咪，即使接受手術、化療或放療，1年存活率不到1成。

保護毛小孩，從「無菸環境」開始

研究數據清楚顯示，二手菸與三手菸的危害，不僅止於人類家人，毛小孩也可能因此失去健康甚至性命。專家建議飼主務必：

全面禁菸：居家與車內都不應吸菸。 避免殘留：菸草殘留可附著在家具、衣物與毛髮上，務必保持環境清潔。 定期健康檢查：若家中有長期暴露菸害的寵物，應定期帶至動物醫院檢查，以利早期發現異常。

守護家人的健康，不只是對另一半、孩子，更包括了忠誠陪伴的毛小孩。打造「無菸家庭」，才是真正的愛牠無懼。





