二手衣店驚見「警分局背心」！網急喊：恐有法律問題

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生活中心／楊佩怡報導

近年來將資源回收再利用，成為全球環保趨勢，台灣現在也有許多的二手衣店，讓被民眾淘汰的衣物，能有重獲新生的機會。不過，警察制服居然也淪為二手衣？有網友逛二手店時發現一件極新的警察背心外套，原價為3880元，但只要以200元就可以購入，畫面曝光後引來大批網友討論。





二手衣店驚見「台中警分局背心」賣200元！網急提醒「別亂穿」：恐有法律問題

有網友在二手店發現寫有「臺中市政府警察局第六分局」的全新背心。（圖／翻攝自臉書@爆廢公社）

近日有網友在《爆廢公社》發文曬出一段影片，畫面中可見，一件印有「臺中市政府警察局第六分局」的制服背心，在二手服飾店裡出售。該警察背心似乎是全新的，連吊牌都沒有拆過，價格顯示為3880元，然而實際出售價格卻是200元，相當低價。原PO疑惑表示：「這件衣服是怎麼回事？售價3880塊，淪落至二手店，賣200塊台幣。可以賣不能穿出去？」。

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二手衣店驚見「台中警分局背心」賣200元！網急提醒「別亂穿」：恐有法律問題

有網友認為不要隨便亂穿出門，可能會有法律問題。（圖／翻攝自臉書@爆廢公社）

貼文曝光後，掀起網友熱議，有些人認為這不能穿，恐會有法律問題，「可能有人退休了或者不幹了，把它丟出來，經過整理後出賣吧？」、「非警務人員不要隨便買來穿，可是有法律責任」、「買跟賣都沒問題，穿出去遇到盤查你就知道了⋯⋯」。不過大部分網友都不以為意，「糟糕，我想買耶，要到哪裡買？」、「這件跑趴、尾牙、或萬聖節很好用」、「買～遇到糾紛穿上身應該也可以避免很多不必要的麻煩」、「詐騙集團表示想買」、「穿出去沒有關係，不要去招搖撞騙就好」、「不怎麼回事，就只是一般的勤務背心，很多軍警用品店都買得到」。

原文出處：二手衣店驚見「台中警分局背心」賣200元！網急提醒「別亂穿」：恐有法律問題

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