二手車業務毒駕撞死2人 車行遭一星洗版

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▲桃園男子張紘愷11日晚間吸食安非他命後開車上路，遇警攔檢不停，在街頭飛車逃亡，結果撞死2名路人，自己也傷重不治。（圖／翻攝自臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 30歲的二手車業務張紘愷，毒品前科累累，11日晚間毒駕拒檢，在桃園敏盛醫院前撞死2名無辜的路人，張嫌也傷重不治。張紘愷任職的二手車行昨日晚間發表聲明，指出該名員工到職期間僅約一個月，其個人於工作以外之行為及生活狀況，公司事前完全不知悉，亦從未接獲或談及任何有關其涉及毒品使用或其他違法行為之資訊。不過，似乎澄清無用，車行的Google仍遭一星一星負評狂洗版。

政院11日才通過全面加重罰責 ，懲毒駕犯罪，無論毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，《刑法》中的刑罰及罰金都大幅提高。毒駕者將處五年以下有期徒刑、得併科五十萬元以下罰金；肇事致人於死將處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

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不過，桃園11日晚間仍發生毒駕撞死人案件。桃園市桃園區經國路與天祥三街口，11日晚間8點多發生警匪追逐，30歲張紘愷為逃避警方查緝，駕車在市區高速衝撞，波及剛從敏盛醫院離開的行人，兩人當場失去生命跡象。張紘愷也因駕車撞上路邊號誌箱而受重傷，經送醫不治。警方在車內搜出2包，共0.81克的安非他命，也在他血液中也驗出安非它命陽性反應，檢方也將對遺體進行驗屍。

張紘愷為二手車業務，10日上午才在臉書社團發文販售二手車，晚上就毒駕害死2人，也把自己的命賠了進去。今年5月23日，他頂著一頭快褪色的藍髮站在鏡頭前賣二手的本田FIT，對車子的性能、年份侃侃而談，還說上路時車子一路緊咬賓士GLC250，臭屁的說「我還沒踩到底ㄟ」。這台本田FIT就是他肇事撞死人的車輛。

二手車行道歉 不知道員工吸毒

針對業務毒駕肇事釀大禍，張紘愷在桃園龜山工作的二手車行也於12日晚間透過臉書發表聲明表示，「本公司對於此次事故造成民眾傷亡深感震驚與遺憾，並向罹難者家屬及受影響民眾表達最深切的哀悼。」

二手車行強調，「該名員工到職期間僅約一個月，其個人於工作以外之行為及生活狀況，本公司事前完全不知悉，亦從未接獲或談及任何有關其涉及毒品使用或其他違法行為之資訊。在職期間，其工作表現與出勤狀況並無異常情形足以讓公司察覺相關問題，當事件發生接獲通知亦完全不敢置信。」

二手車行指出，「本公司招募新血人才方向一直皆以對二手汽車的熱誠為主，也絕不寬貸任何有關於觸碰毒品的情事，包括負責人及老闆娘自身也是非常痛恨使用毒品的人，若是從業過程中發現有使用毒品等不良情事，絕對都是當下立即開除，未來也會對招募人力上更加小心注意。」

二手車行表示，「另本次事件屬於當事人個人行為，與本公司經營管理及業務執行無涉。本公司一向秉持守法經營原則，對任何違法行為均採取零容忍態度。目前相關案件已進入司法調查程序，若相關單位有需要本公司說明也將全力配合主管機關及司法單位依法調查，並尊重司法機關最終認定結果。」

澄清無用 二手車行遭一星負評狂洗版

張紘愷過往吸毒前科累累，從2018年11月、12月間就因吸毒屢次遭判刑確定的紀錄，2022年還因施用毒品遭逮，並遭新北地院裁定送觀察、勒戒，經強制治療後認定無繼續施用毒品之傾向，因此於2023年3月13日執行完畢釋放。但張紘愷仍無法戒除毒品，去年（2025）8月14日施打安非他命，又因交易依托咪酯煙彈為桃園警方查獲，經警採尿送驗，鑑驗結果呈第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應。今年3月張紘愷才因為吸毒販毒被判刑，但法官卻認為「吸毒對他人無重大明顯危害」，加上符合自首條件，輕判他4個月，還可易科罰金。

據了解，這家車行以販售二手國產車為主，主要以納智捷、三菱等國產品牌為主，累積不少客戶。張紘愷5月進入公司後，也在多個臉書二手車社團以「張愷愷」為名註冊會員，尋找車源。

儘管二手車行澄清未發現張紘愷上班有異狀、不知他吸毒，但網路仍遭一星負評狂洗，有網友留言「 毒駕好扯喔」、「要送自己去就好 ，為什麼要禍害無辜的人」。

對此，車行無奈表示，「新員工任職不到一個月，下班後的行為確實屬於私人生活行為，我們商家也是陷入無奈」，希望網友留言要理智。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

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※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

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