二手車門藏1999年嬰兒照 Threads尋人「只花2小時」

台北市 / 綜合報導

台灣人真的把Threads玩出新高度，不只可以分享各式各樣的資訊，還可以用來找人！台南的黃先生，24日修理2021年購入的二手車時，發現門板裡有一張1999年的嬰兒照。為了物歸原主，他就把相片發到Threads上，沒想到經過網友轉發，短短兩個多小時，就找到照片中的小孩，意外牽起的緣分，讓他們驚嘆，網路的力量真的好強大。

當事人小傑說：「他找出來給我們看的時候，我們就真的很驚訝到說，原來這真的是，有一種時空膠囊的那種感覺。」小傑看著網路上的發文，已經遺失20多年的相片，竟然靠著網路平台，再度物歸原主。

廣告 廣告

事發經過回到昨（24）日，小傑在網路平台上，看到一篇尋人啟事，發文的人表示，修理二手車的過程中，意外找到一張1999年的舊照片，不知道上面的人，是不是哪對父母的心肝寶貝，希望透過網路的力量，找到本人，小傑仔細一看，沒想到照片中的小孩就是自己，而且一看，跟女兒簡直長的一模一樣。

當事人小傑VS.記者說：「真的，真的就可以確定說是我，(喔，還有去對比過這樣子)，對比過這樣，從來沒想過，而且我也沒有想過，我會是主角，對於新車主我們也很感謝，新車主這樣回報給我們。」

我們也找到發文的人，就是來自台南的黃先生，經過這次的事件，直呼網路的力量真強大，發文者黃先生說：「說真的，今日要不是網友們，幫我轉發，幫我分享，我覺得我一輩子，都不可能知道，我也一輩子都找不到這個人。」

心中百感交集，發文者黃先生說：「我應該會自己嘗試，或者是想辦法找店家，將照片清洗乾淨後，然後好好的交到對方母親的手上。」黃先生分享，接下來除了會約時間，歸還照片，也會讓對方的父親，在多年之後，看看愛車的現況，意外的緣分，讓今年的聖誕節，多了一份溫情。

原始連結







更多華視新聞報導

IPAC共同創辦人開Threads！首貼文「用繁體中文」 曝很快訪台

葛如鈞Threads疑「用AI回覆留言」 網貼「鄭麗文照」竟回「無法辨識」

張文科大照片曝！「人臉辨識計畫」研究還拿到補助

