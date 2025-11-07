二手錶商南下五星級飯店交易千萬名錶險遭搶 7嫌落網

北部一對從事二手名錶買賣的夫妻帶著5支百達翡麗南下高雄交易，不料遭對方以電擊棒攻擊企圖行搶，被害人奮力抵抗，5支名錶才沒有被搶走。（圖：新興分局提供）

一對在北部經營二手名錶店的夫妻檔，今年中秋節前夕帶著5支總價千萬元的百達翡麗名錶南下高雄交易，雙方約在五星級飯店，對方來了3個人，不料，卻突然拿出電擊棒企圖搶劫，被害人極力反抗，3名嫌犯行搶失敗、落荒而逃，警方已經陸續逮捕7名嫌犯。（溫蘭魁報導）

這起在五星級飯店餐廳包廂內的強盜案發生在今年10月5日晚間6點的用餐時刻，新興警分局調查，在北部經營二手名錶買賣的一對夫妻，依約南下高雄知名飯店與自稱陳董的買家交易，對方來了2男1女3個人，不料，就在包廂內，對方竟拿出電擊棒攻擊、企圖搶劫，新興分局偵查隊長陳世元說：「於案發時、地與買家陳董相約見面交易，期間卻遭2男1女持電擊棒攻擊欲搶走價值千萬百達翡麗名錶，惟被害人夫妻與歹徒奮力抵抗，歹徒才將得手名錶遺落現場後逃逸。」

廣告 廣告

警方調閱監視器全力追緝，案發隔天陸續在台北、桃園以及雲林將29歲的鄭姓男子和44歲的鍾姓女子以及40歲的李姓男子查緝到案，期間並逮捕2名幕後主嫌和1名共犯，11月5日再循線在台北市將29歲的查姓控盤首腦拘提到案。

目前警方總共逮捕7名嫌犯，依加重詐欺、強盜以及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。