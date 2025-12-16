二手 iPhone 驗機全攻略：從外觀到內部功能的 10 項必測清單
為什麼驗機是買二手 iPhone 的最後防線？
恭喜你在 Yahoo 拍賣 (Y 拍) 上找到了一台價格誘人的二手 iPhone！但千萬別高興得太早。許多賣家只會提供靜態的品相照片，然而，真正的問題往往藏在手機的功能和內部零件中——比如高價值的 Face ID 失效、更換了非原廠的螢幕，或是機身內曾有進水紀錄。
即使是透過宅配收到手機，只要運用 Y 拍提供的價金保管等保障機制，你仍有時間執行完整的驗機流程。這份 10 項必測清單，將是你保障自己權益、避開組裝機和功能故障機的最後防線！
一、 基礎驗機與身份確認：三碼合一，身世清白
這是你拿到二手 iPhone 後，第一時間必須完成的核對步驟，確保手機不是贓機或鎖機，這是保障轉售價值的基礎。
1. 核對 IMEI 碼：手機的身份證字號
操作步驟：
開啟撥號界面，輸入並撥打 $*#06#$，螢幕會顯示一串 IMEI 碼。
將此號碼與手機包裝盒（若有）上的號碼，以及手機系統內部（設定 > 一般 > 關於本機）的號碼進行核對。
驗機目的： 確認三碼合一。若號碼不一致，可能是組裝機或換過主機板，應立即質疑。
2. 查詢啟用鎖定 (Activation Lock)：避免買到鎖機
操作步驟：
進入設定，確認 iCloud 帳戶已完全登出。
檢查賣家是否已執行**「清除所有內容和設定」**。
驗機目的： 這是最重要的環節！如果手機仍被前使用者綁定，即使你付了錢，也無法使用。確保手機處於歡迎畫面或已完全登出。
3. 檢查電池健康度：與賣家承諾是否相符？
操作步驟：
進入 設定 > 電池 > 電池健康度。
檢查「最大容量」百分比。
驗機目的： 確認此百分比是否與賣家在 Y 拍即時通中承諾的數值相符。這是決定手機二手價的關鍵因素，若數值低於承諾，應立即與賣家溝通。
二、 外觀品相與螢幕鑑識：辨識非原廠零件
外觀的細節往往能暴露手機是否為組裝機或大修機。這不僅影響品相，更影響手機的價值。
4. 螢幕功能與原彩顯示 (True Tone) 測試
操作步驟：
觸控測試： 拖曳任一 App 圖示在螢幕上移動，確認觸控是否靈敏且無斷觸點。
原彩顯示： 進入「設定」檢查原彩顯示 (True Tone) 功能是否正常啟動。
驗機目的： 若原彩顯示功能消失，極大可能代表螢幕已更換為非原廠螢幕，這會影響手機的轉售價值和顯示品質。
5. 檢查機身螺絲與防水膠條：判斷是否拆機
操作步驟：
仔細檢查充電孔兩側的螺絲有無明顯拆卸或滑牙痕跡。
觀察邊框與螢幕接縫處的防水膠條是否平整、有無翹起或殘膠。
驗機目的： 判斷手機是否曾被非官方拆機維修。螺絲滑牙或膠條不平整都是拆機的明顯證據，應追問賣家維修原因。
三、 核心功能與零件測試：最高價值的維護
這部分的測試是最關鍵的，這些功能若故障，維修成本極高，直接影響轉售價值，甚至可能無法修復。
6. Face ID / Touch ID 測試：生物辨識的生死線
操作步驟：
立即在設定中嘗試重新註冊自己的臉部或指紋。
註冊成功後，鎖屏並嘗試解鎖。
驗機目的： Face ID 或 Touch ID 一旦損壞，幾乎無法修復或維修成本極高，直接讓手機的二手價崩跌。務必確保該功能在你的操作下能正常啟動和使用。
7. 鏡頭與閃光燈測試：確認拍照畫質
操作步驟：
測試前後鏡頭，包括廣角、變焦等所有鏡頭模式。
開啟閃光燈拍照，確認閃光燈能正常點亮。
拍照後，在純色背景下放大圖片，檢查鏡頭有無入塵或明顯的黑點。
驗機目的： 確保鏡頭沒有入塵、對焦正常，拍照品質不受影響。
8. 麥克風與揚聲器測試：通話功能無虞
操作步驟：
進行錄音（如使用語音備忘錄 App）並播放，測試手機底部的麥克風。
撥打一通電話測試聽筒。
開啟擴音或播放音樂，測試擴音揚聲器。
驗機目的： 確保通話、錄影功能及音質輸出正常。
9. 按鍵與充電測試：實體零件無卡頓
操作步驟：
逐一按壓電源鍵、音量鍵和靜音開關，確保實體按鍵回饋正常、無卡頓。
測試 Lightning / USB-C 充電孔是否能正常充電，並晃動充電線確認連接穩定。
驗機目的： 確保實體零件無故障，所有按鍵反應靈敏。
10.網路與感應器測試：連線能力最終確認
操作步驟：
嘗試連接 Wi-Fi、藍牙設備（如耳機）。
開啟地圖 App 測試 GPS 定位是否精準。
撥打一通電話，將手機貼近耳朵，確認趨近感應器是否能自動關閉螢幕。
驗機目的： 這是手機連線能力和感應功能是否正常的最後確認。
結論：掌握 10 步驟，在 Y 拍安心入手
這 10 步驟是買二手 iPhone 必須執行且最有效的驗機流程。在 Yahoo 拍賣交易時，務必利用價金保管機制爭取足夠的驗機時間，並搭配這份清單，逐一檢查。
掌握這套攻略，讓你輕鬆避開組裝機和功能故障機，確保你買到的二手 iPhone 具有實質的轉售價值，真正實現聰明消費！
FAQ 常見問題區：二手 iPhone 驗機新手必看
Q1：如果驗機時發現「原彩顯示」消失了，該怎麼辦？
A： 如果原彩顯示功能在你的 二手 iPhone 上消失，這是一個明確信號，代表螢幕已被更換，且更換時沒有將校色晶片移植或重新校準。雖然手機仍能正常使用，但這會大幅降低手機的轉售價值。你可以此為依據，要求賣家議價或考慮退貨。
Q2：我該如何快速確認 IMEI 碼是否為失竊機？
A： 除了核對三碼合一，拿到 IMEI 碼後，應立即透過電信公司或內政部警政署網站（或相關官方查詢系統）查詢該號碼是否有失竊紀錄。這是保障你交易安全的關鍵步驟。
Q3：如果賣家只提供宅配，我該怎麼爭取驗機時間？
A： 務必利用 Yahoo 拍賣的價金保管服務。代收款項會暫時由平台保管，直到你確認收貨無誤後才會撥款給賣家。利用這段時間執行完整的 10 項驗機清單，如果發現功能有嚴重問題，即可透過平台機制申訴。
