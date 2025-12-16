二手 iPhone 驗機全攻略：從外觀到內部功能的 10 項必測清單

為什麼驗機是買二手 iPhone 的最後防線？

恭喜你在 Yahoo 拍賣 (Y 拍) 上找到了一台價格誘人的二手 iPhone！但千萬別高興得太早。許多賣家只會提供靜態的品相照片，然而，真正的問題往往藏在手機的功能和內部零件中——比如高價值的 Face ID 失效、更換了非原廠的螢幕，或是機身內曾有進水紀錄。

即使是透過宅配收到手機，只要運用 Y 拍提供的價金保管等保障機制，你仍有時間執行完整的驗機流程。這份 10 項必測清單，將是你保障自己權益、避開組裝機和功能故障機的最後防線！

二手 iPhone 驗機全攻略

一、 基礎驗機與身份確認：三碼合一，身世清白

這是你拿到二手 iPhone 後，第一時間必須完成的核對步驟，確保手機不是贓機或鎖機，這是保障轉售價值的基礎。

1. 核對 IMEI 碼：手機的身份證字號

操作步驟：

開啟撥號界面，輸入並撥打 $*#06#$，螢幕會顯示一串 IMEI 碼。 將此號碼與手機包裝盒（若有）上的號碼，以及手機系統內部（設定 > 一般 > 關於本機）的號碼進行核對。

驗機目的： 確認三碼合一。若號碼不一致，可能是組裝機或換過主機板，應立即質疑。

2. 查詢啟用鎖定 (Activation Lock)：避免買到鎖機

操作步驟：

進入設定，確認 iCloud 帳戶已完全登出。 檢查賣家是否已執行**「清除所有內容和設定」**。

驗機目的： 這是最重要的環節！如果手機仍被前使用者綁定，即使你付了錢，也無法使用。確保手機處於歡迎畫面或已完全登出。

3. 檢查電池健康度：與賣家承諾是否相符？

操作步驟：

進入 設定 > 電池 > 電池健康度。 檢查「最大容量」百分比。

驗機目的： 確認此百分比是否與賣家在 Y 拍即時通中承諾的數值相符。這是決定手機二手價的關鍵因素，若數值低於承諾，應立即與賣家溝通。

>>iphone電池健康度100%

檢查電池健康度

二、 外觀品相與螢幕鑑識：辨識非原廠零件

外觀的細節往往能暴露手機是否為組裝機或大修機。這不僅影響品相，更影響手機的價值。

4. 螢幕功能與原彩顯示 (True Tone) 測試

操作步驟：

觸控測試： 拖曳任一 App 圖示在螢幕上移動，確認觸控是否靈敏且無斷觸點。 原彩顯示： 進入「設定」檢查原彩顯示 (True Tone) 功能是否正常啟動。

驗機目的： 若原彩顯示功能消失，極大可能代表螢幕已更換為非原廠螢幕，這會影響手機的轉售價值和顯示品質。

>>iPhone 原彩顯示正常

5. 檢查機身螺絲與防水膠條：判斷是否拆機

操作步驟：

仔細檢查充電孔兩側的螺絲有無明顯拆卸或滑牙痕跡。 觀察邊框與螢幕接縫處的防水膠條是否平整、有無翹起或殘膠。

驗機目的： 判斷手機是否曾被非官方拆機維修。螺絲滑牙或膠條不平整都是拆機的明顯證據，應追問賣家維修原因。

三、 核心功能與零件測試：最高價值的維護

這部分的測試是最關鍵的，這些功能若故障，維修成本極高，直接影響轉售價值，甚至可能無法修復。

6. Face ID / Touch ID 測試：生物辨識的生死線

操作步驟：

立即在設定中嘗試重新註冊自己的臉部或指紋。 註冊成功後，鎖屏並嘗試解鎖。

驗機目的： Face ID 或 Touch ID 一旦損壞，幾乎無法修復或維修成本極高，直接讓手機的二手價崩跌。務必確保該功能在你的操作下能正常啟動和使用。

7. 鏡頭與閃光燈測試：確認拍照畫質

操作步驟：

測試前後鏡頭，包括廣角、變焦等所有鏡頭模式。 開啟閃光燈拍照，確認閃光燈能正常點亮。 拍照後，在純色背景下放大圖片，檢查鏡頭有無入塵或明顯的黑點。

驗機目的： 確保鏡頭沒有入塵、對焦正常，拍照品質不受影響。

8. 麥克風與揚聲器測試：通話功能無虞

操作步驟：

進行錄音（如使用語音備忘錄 App）並播放，測試手機底部的麥克風。 撥打一通電話測試聽筒。 開啟擴音或播放音樂，測試擴音揚聲器。

驗機目的： 確保通話、錄影功能及音質輸出正常。

9. 按鍵與充電測試：實體零件無卡頓

操作步驟：

逐一按壓電源鍵、音量鍵和靜音開關，確保實體按鍵回饋正常、無卡頓。 測試 Lightning / USB-C 充電孔是否能正常充電，並晃動充電線確認連接穩定。

驗機目的： 確保實體零件無故障，所有按鍵反應靈敏。

10.網路與感應器測試：連線能力最終確認

操作步驟：

嘗試連接 Wi-Fi、藍牙設備（如耳機）。 開啟地圖 App 測試 GPS 定位是否精準。 撥打一通電話，將手機貼近耳朵，確認趨近感應器是否能自動關閉螢幕。

驗機目的： 這是手機連線能力和感應功能是否正常的最後確認。

核心功能與零件測試

結論：掌握 10 步驟，在 Y 拍安心入手

這 10 步驟是買二手 iPhone 必須執行且最有效的驗機流程。在 Yahoo 拍賣交易時，務必利用價金保管機制爭取足夠的驗機時間，並搭配這份清單，逐一檢查。

掌握這套攻略，讓你輕鬆避開組裝機和功能故障機，確保你買到的二手 iPhone 具有實質的轉售價值，真正實現聰明消費！

FAQ 常見問題區：二手 iPhone 驗機新手必看

Q1：如果驗機時發現「原彩顯示」消失了，該怎麼辦？

A： 如果原彩顯示功能在你的 二手 iPhone 上消失，這是一個明確信號，代表螢幕已被更換，且更換時沒有將校色晶片移植或重新校準。雖然手機仍能正常使用，但這會大幅降低手機的轉售價值。你可以此為依據，要求賣家議價或考慮退貨。

Q2：我該如何快速確認 IMEI 碼是否為失竊機？

A： 除了核對三碼合一，拿到 IMEI 碼後，應立即透過電信公司或內政部警政署網站（或相關官方查詢系統）查詢該號碼是否有失竊紀錄。這是保障你交易安全的關鍵步驟。

Q3：如果賣家只提供宅配，我該怎麼爭取驗機時間？

A： 務必利用 Yahoo 拍賣的價金保管服務。代收款項會暫時由平台保管，直到你確認收貨無誤後才會撥款給賣家。利用這段時間執行完整的 10 項驗機清單，如果發現功能有嚴重問題，即可透過平台機制申訴。