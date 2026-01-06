二手Steam Deck買家崩潰！維修不成反被官方告知「手上的是贓物」

Steam Deck 推出 4 年多時間，仍然是許多 PC 遊戲漲機的入門首選。而最近 X（推特）上，一則關於 Steam Deck 維修的討論引起了玩家社群的關注。

只是想要換新充電器，卻得知手上的是贓物。

起因是有網友分享自己的 Steam Deck 充電器出現故障，聯繫 Steam 客服後順利獲得官方補寄新品的良好體驗。然而，這串討論卻意外引出另一位苦主 @averageun1x 的悲慘經歷，他在尋求官方協助時，居然被告知自己手上的 Steam Deck 主機是「贓物」，不只無法獲得維修服務，保固資格還被直接取。

該名玩家原本是看到官方會補寄新配件，也想要嘗試詢問看看能否獲得新的充電器，結果 Steam 客服在查詢主機序號後，明確指出：「你請求協助的裝置已經被原始購買者通報失竊。」所以，Valve 官方無法提供任何保固服務，客服也進一步建議該玩家，假如無法解決硬體問題，應該直接聯繫當初購買的賣家或交易平台尋求退款，至於維修零件則建議透過 iFixit 網站自行尋找替代品。

這事件也引起網友對二手交易風險的討論。雖然 Valve 目前的政策似乎不會遠端鎖死被標記為失竊的主機，讓該名玩家仍能繼續遊玩，但失去官方保固仍然是非常大的損失。甚至有網友推測，這可能不是直接的竊盜案，也有可能是原買家向官方謊報失竊，想要免費獲得主機，玩膩後再將舊機轉手賣出獲利。