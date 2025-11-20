二技技優入學簡章公告 26校提供490名額

（中央社記者許秩維台北20日電）115學年二技技優入學共有26校參與招生，提供490個招生名額，比114學年（511名）略減，簡章即日起公告並開放下載，二技技優入學不採計統測成績。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年二技技優入學招生簡章自114年11月20日起公告並提供查詢與下載，考生可至技專校院招生委員會聯合會網站下載。

115學年二技技優入學不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科學校畢（結）業生或具同等學力考生，於公私立專科學校入學後至招生報名截止日前，取得符合簡章規定的技藝技能競賽優勝名次、領有乙級以上技術士證或專技高（普）考及格證書者均可報考。

技專聯合會表示，考生應於115年4月9日至4月13日期間，依簡章規定登錄報名資格及繳寄資格審查資料，通過資格審查並完成繳費者，才可報名；符合技優保送資格者，可同時報名技優甄審入學招生，但報名技優甄審入學招生者，在可報名的招生類別中，至多可選擇5個校系（組）、學程。（編輯：管中維）1141120