二技統測明起網路報名 報名細節、考試科目一次看

115學年度二技統一入學測驗考試，明天起開放網路報名。（本報資料照）

115學年度二技統一入學測驗考試明年4月26日舉行，財團法人技專校院入學測驗中心基金會今天指出，115學年度二技統一入學測驗報名日期自11月26日上午9時起至12月3日下午5時開放報名，一律採用網路報名。

技專校院入學測驗中心基金會指出，考生若報考「02共同類」，僅須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統一入學測驗國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校二技日間部、進修部申請入學招生。

考生若報考「01護理類」，須考國文、英文、專業科目（一）及專業科目（二）4科，除可報名採計統一入學測驗「護理類」成績之二技日間部、進修部護理系申請入學，亦可憑共同科目國文、英文2科成績，報名採計國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校二技日間部、進修部申請入學招生。

技專校院入學測驗中心基金會提醒，有意報考二技考生，務必先行瞭解各招生入學管道（或學校）相關規定。欲瞭解統測各項訊息之考生及家長，可至網站下載查閱。諮詢服務電話05-5379000 轉 300，網址 https://www.tcte.edu.tw。

