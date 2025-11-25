二技統測11/26起受理報名 全面開放冷氣試場

（中央社記者許秩維台北25日電）115學年二技統一入學測驗自今年11月26日上午9時至12月3日下午5時期間受理網路報名，考生可從護理類或共同類中擇一報考，考生一律安排在冷氣試場應試。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，115學年二技統一入學測驗定於115年4月26日舉行，為維護考生權益，請社會各界避開於考試當日辦理遊行等集會活動。

二技統測包含護理類和共同類，考生限擇一類別報考，報考共同類的考生，僅須考國文及英文，即可憑此成績報名採計統測國文或英文成績、或將統測國文或英文成績訂為報名門檻條件的各校二技日間部、進修部申請入學招生。

廣告 廣告

考生若報考護理類，須考國文、英文、專業科目（一）、專業科目（二）等4科，除可報名採計統測護理類成績的二技日間部、進修部護理系申請入學外，也可憑共同科目國文、英文科成績，報名採計國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻的二技日間部、進修部申請入學。

二技統測護理類一般考生報名費為新台幣1000元，中低收入戶考生400元，低收入戶考生免報名費；二技統測共同類考生報名費為600元，中低收入戶考生240元，低收入戶考生免報名費，繳費時間為今年11月26日至12月3日。

根據二技統測簡章規定，考生一律安排在冷氣試場應試（冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則），有個別需求的考生須於報名時申請在非冷氣試場應試，報名期限截止後，考生不得以任何理由變更試場。（編輯：李亨山）1141125