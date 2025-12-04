二披戰袍選雲林縣長 劉建國：承擔使命致力打造幸福城市

民進黨立委獲選對會徵召將二度投入雲林縣長選舉。（圖／周志龍攝）

民進黨選舉對策委員會昨（3）日正式拍板，徵召現任立委劉建國投入 2026 雲林縣長選舉。對此，劉建國表示，雲林急需改變，他將承擔責任、再次全力以赴，為地方開闢一條新的道路。

2026 地方選舉倒數，各政黨陸續推出參選人力爭布局。劉建國曾於 2022 年首度代表民進黨挑戰雲林縣長，對上尋求連任的張麗善。當年張麗善自開票起一路領先，最終以超過 5 萬票差距勝出，成功連任。

此次再度獲黨中央徵召、二度披戰袍的劉建國強調，他不畏戰、不懼戰，更肩負改變雲林的責任與使命。他坦言，回顧 2022 年選舉結果，自己深感自責，也向曾寄予期待的鄉親深表歉意。

劉建國表示，他沒有藉口，只有鼓起勇氣、累積更多能量，準備再次投入選戰。他強調，雲林不能再原地踏步、需要改變，他將重新承擔使命，致力打造新雲林、創造幸福城市，為雲林開創未來的新道路。

