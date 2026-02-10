二月來台中賞花 香久園「歐風花海」夢幻回歸！加碼五大櫻花、炮仗花海秘境錯過要等一年

Photo Credits：imma_pon、_a.raw_

告別了冬日的蕭瑟，台中正被一場浪漫的「花卉嘉年華」接管！除了每年必衝的泰安櫻花，最受矚目的莫過於季節限定、一年僅開放一次的「香久園」，以英式自然風格席捲社群版面。此外，從新社的山谷櫻花到后里的金橘炮仗花瀑布，台中的二月就像被灑上了繽紛的調色盤。

【台中賞花5秘境】

香久園/歐風花海2026/01/10~04/06開放(需預約)

泰安派出所/櫻花

后科路炮仗花步道

新社櫻花新秘境/台中新社

櫻花鳥森林

沁心泉休閒農場/櫻花

香久園/歐風花海2026/01/10-04/06開放，入園要預約

Photo Credits：syl.vialife、sunny_day_11_03

香久園是每年僅對外開放參觀一次，時間在官方 FB 上公布，屬於期間限定、必須要電話預約才能進場的私人秘密花園。有別於一般的花田，香久園以育種為目的，培育出許多獨家花卉品種，並以台灣少見的英式花園呈現，縈繞著美麗、質感與療癒感。

地址：彰化縣田尾鄉順安路47號

交通資訊：建議自行開車前往。

泰安派出所/櫻花

Photo Credits：karen__0930、jaylove791206

有台灣最美派出所之稱的后里泰安派出所是很棒的賞花景點，種植60多株八重櫻，粉色花樹排列成隧道，是台中最代表的賞櫻景點之一，更是讓旅客免去跋山涉水、舟車勞頓。周邊推薦順遊麗寶樂園、木匠兄妹、后豐鐵馬道等景點。

地址：台中市后里區安眉路27號

后科路炮仗花步道

Photo Credits：_a.raw_、brenda__ou

位在台中后里的正隆紙廠後方的后科路，成為一條炮仗花步道。遠遠看過去非常漂亮，雖然只有十幾公尺，不過還是不減炮仗花壯觀的氣勢，也吸引許多民眾駐足停留拍下美麗的照片。

地址：台中市后里區后科路一段

新社櫻花新秘境/台中新社

Photo Credtis： xfengliang、grace_tainan

在Google map上就能夠找到「新社賞櫻新秘境」的地標，而網友與在地居民就會直接稱作新社大排櫻花，因為這裡的櫻花就是一整排！目前整條興社街一段的櫻花都已經開了，想要拍攝綿延的櫻花大道絕對要來！

地址：台中市新社區興社街一段200號

櫻花鳥森林

Photo Credits： yoyoirisyo、kristy_wonderland、casa_design1998

位在新社的櫻花鳥森林引進了100多棵的香水櫻，目前花況正好，現場粉紅櫻花美景還有淡淡的香水味，還有許多民眾甚至穿著和服到現場拍攝美照，宛如一秒置身京都。櫻花品種多達500種，目前只有香水櫻會有香氣，想一探這特別的櫻花，不妨趁著週末來走走！

地址：台中市新社區協中街6號（門票$200元可折抵$100元消費）

電話：04 2581 5662

沁心泉休閒農場/櫻花

Photo Credits：imma_pon、 bb211019、no1305

沐心泉休閒農場腹地遼闊，農場位於600至900公尺的高海拔山上，放眼望去盡是滿山翠綠的原始林木，這邊更種植了櫻花、杜鵑、野百合、薰衣草、楓樹、金針花、油桐花、風蔴木、黃金花…滿山遍地的花等，一年四季至此都有美景可以欣賞。目前農場內的櫻花已經搶先開，趕快把握時間來場櫻花洗禮。

地址：台中市新社區中興街60號

