二月健保多項新制上路 慢性病處方箋1月31日起可領藥

健保投入16億推春節加成方案獎勵院所開診 1月31日起開放慢箋提前領藥



2026年農曆春節共有9天連假，健保署推出「春節加成獎勵方案」，門診診療費與藥事服務費於除夕至初三加成100%，初四、初五加成50%，其餘假期加成30%，住院與急診則一律加成100%，預計投約16億元， 希望不再出現去年各大醫院急診壅塞等亂象。

衛福部另規劃春節期間傳染病特別門診、假日輕症中心（UCC）等服務，後者以六都為主，共設立13處，於假日提供輕症患者醫療服務，希望減輕各大醫院急診壓力。



此外，健保署也於春節前夕宣布，慢性病連續處方箋事先領藥等便民措施，原先慢性病連續處方箋用藥屆滿日介於今年2月14日至2月22日之間的病人，可提前自春節前14天（即2026年1月31日）回診領藥或預領下次用藥，持慢性病連續處方箋領藥人數約146萬人，務必細看自己領藥日期，即時領藥。



二月起健保擴大免疫標靶藥物給付並啟動乳癌照護新制 守護癌友醫療權益



在新藥健保給付上，衛福部於2月起共有兩大新制措施，分述如下：



【二月新制措施】新增「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」



收案對象涵蓋所有新診斷或首次復發之乳癌個案，由診療團隊共同照護，及登錄個案照護資料，以建構全國性乳癌照護基準數據。另明訂品質監控指標，並採分階段獎勵模式，優先實施「新收個案整合照護」（800～2000點／例）及「追蹤照護」（250點／年）獎勵，推動分級獎勵制度，鼓勵提升照護品質。



健保署預估，115年收案人數約2萬人，挹注約4000萬元。



【二月新制措施】健保新增或擴大多項標靶與免疫治療藥物給付



包括慢性骨髓性白血病藥物bosutinib、ROS1陽性肺癌藥物repotrectinib，以及免疫治療藥物nivolumab，涵蓋癌症、免疫疾病與罕見疾病治療。藥費支出最高逾8億元。



1.公告修訂含cetuximab成分藥品Erbitux 5mg/ml Solution for infusion（爾必得舒注射液5毫克/毫升）等藥品給付規定。



健保署指出，考量病人持續用藥的臨床治療需求，同意擴增大腸癌一線治療、口咽喉癌及頭頸癌之給付療程上限至疾病惡化。擴增規定於115年2月1日起生效，預估治療人數第1年至第5年約2692至2903人，人年藥費116萬元，預估新增藥費約1.63億元至1.94億元。



2.公告暫予支付含repotrectinib成分藥品Augtyro capsules 40mg（歐格樂膠囊40毫克）及其藥品給付規定。



受益對象為單獨給付於在crizotinib 或 entrectinib 治療中惡化之 ROS1 陽性之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌的成人病人。因應其接續治療的臨床用藥需求。



健保署指出，本藥品於115年2月1日起生效，預估治療人數第1年至第5年約163人至187人，預估藥費約1.80億元至2.07 億元，每年一人藥費可省147萬元。



3.公告修訂含nivolumab成分藥品Opdivo Injection 10mg/mL及12mg/mL（保疾伏）之藥品給付規定。



臨床試驗顯示，該新藥對於食道鱗狀細胞癌（ESCC）及泌尿道上皮癌（UC）合併化療，優勢更為明顯，因此擴增給付，以提升存活率。擴增規定於115年2月1日起生效，總計預估治療人數第1年至第5年約625至750人，預估藥費約6.65億元至8.01億元，人年藥費約192萬元。



