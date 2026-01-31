二月加熱菸入境新制上路 國健署提醒：國外攜回仍違法

財政部近日公告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，自2月1日起，開放旅客入境時可攜帶最多200支加熱菸。然而，這項新制設定了嚴格的前提條件，即僅限於在「台灣免稅商店」購買，且必須是經衛生福利部核定通過健康風險評估審查的指定產品。針對外界將此誤解為「出國可帶加熱菸回台」的說法，衛福部國健署提醒，國人自國外購買任何加熱菸入境依然違法，民眾切勿以身試法。

國外購得品項均不合法 違規入境面臨重罰與沒入

國健署指出，目前國內核准販售的加熱菸品項極其有限，且通過我國審查的特定產品目前並未在國外市場上市。這意味著旅客從國外機場或商店購買的加熱菸，皆未通過我國的健康風險評估。

根據《菸害防制法》規定，凡是自國外攜帶未經核准的加熱菸或其載具入境，不論數量多寡均屬違法，違者可處新台幣5萬元至500萬元罰鍰，相關菸品亦須面臨銷毀或退運處理。

家長團體憂心寒假旅遊潮衝擊青少年

針對新制選在農曆年前上路，多個教育與家長團體表達強烈憂慮。全國家長會長聯盟理事長陶蓮生指出，現行《菸害防制法》對一般超商、超市的菸品展示有嚴格限制，例如須距離櫃檯2公尺以上且不得正對店外；然而，機場與港口的免稅商店目前並未納入這些展示規範，多採開放式貨架設計。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美認為，在此時實施新制，無異於在寒假旅遊旺季為免稅店大開方便之門，增加兒童與青少年接觸加熱菸的機會。

民團呼籲延後實施

國教行動聯盟理事長王瀚陽觀察近期機場擠滿家庭旅客，他憂心，免稅店精美的加熱菸包裝會吸引孩童把玩，因此建議政府應審慎評估，將免稅店販售加熱菸的時程延後至寒假結束，以避免在旅遊高峰期變相促銷。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗則重申，加熱菸與傳統菸品本質相同，皆含有尼古丁及甲醛、乙醛等致癌物質，具有高度成癮性並會產生二、三手菸危害，絕對不可輕忽加熱菸對吸菸者本人及周遭他人的健康風險。