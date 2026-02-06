二月臺北花博農民市集 萌馬賀新春 鴻運躍全年 臺北花博農民市集(捷運圓山站1號出口)

花博農民市集入口拱門

農曆春節將至，準備在年夜飯大顯身手了嗎！市集匯集全臺產地直送新鮮蔬果，來趟花博農民市集即能購足當令食材，同時買到過年必備的農特產禮盒。本月份花博農民市集「萌馬賀新春 鴻運躍全年」主題月，到市集買菜之餘，也能和農民們分享交流，挑選蔬果的小撇步及烹調方式，現場還有精采舞台活動等你來參加！

臺北市政府產業發展局提醒，因場地舉行臺北燈節活動，花博農民市集將於2月14日至3月15日休市，歡迎民眾把握於2月7日-8日到市集選購喜愛的農產品，燈節結束後即恢復正常營業。

本月於2月8日舉辦「金柑報喜、財源滾滾-金柑食農教育」，歡迎大家來

冬天是柑橘水果的季節，金柑產季每年11月至隔年2月，農曆春節前後是產量高峰，是每年過年應景的裝飾！本月於2月8日舉辦「金柑報喜、財源滾滾-金柑食農教育」，活動將由宜蘭農民官文麗擔任講師，帶領大家認識金柑的特色知識，此外，也會在活動中讓遊客體驗南薑金棗、金柑大福DIY，歡迎大小朋友參加，探索金柑新吃法。欲參與者可憑市集全場消費滿500元之收據至舞台區報名，活動保障10名親子免收據參加，名額有限，額滿為止。

南投茶葉

南投香菇

2月7-8日南投農特產品展售-茶葉、香菇，國產香菇以中部地區為主要產地，其中南投魚池及埔里出產的乾香菇，經日曬乾燥後，不僅香氣濃郁，還富有多樣營養素，適用於各式料理，也是年節大菜的常客。歡迎民眾把握農曆春節前夕到市集採購，備足家中所需鮮果及農特產禮盒，為家人團聚時刻增添祝福與喜悅。

想知道更多市集的活動訊息，請鎖定Facebook粉絲團「台北花博農民市集」及「臺北市政府產業發展局」粉絲專頁，或臺北花博農民市集官網（https://expofarmersmarket.taipei/），等你來挖寶喔！(市集營業時間為每週六、日早上10:00至晚上18:00，在花博公園圓山園區)