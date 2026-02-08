二月韓劇推薦：李聖經&蔡鍾協《在你燦爛的季節》上演治癒愛情，這部Netflix新劇必追！
【文／Beauty美人圈．編輯團】2026年2月新年檔韓劇即將來襲！李聖經&蔡鍾協《在你燦爛的季節》上演治癒愛情，而Netflix繼《愛情怎麼翻譯？》後推出由申惠善、李浚赫主演的原創韓劇《莎拉的真偽人生》必追！以下特別整理出「二月韓劇推薦」，過年在家不劇荒！
二月韓劇推薦1：李聖經、蔡鍾協《在你燦爛的季節》
《在你燦爛的季節》是《社內相親》導演朴繕虎聯手《雖然30但仍17》、《她很漂亮》趙成熙編劇的最新力作，光看製作團隊的陣容就知道這部新劇值得一追！故事從一名因意外失去聽力與記憶的動畫師展開，他在偶然之下遇見如同救贖般存在的女性，兩人也因此展開一段溫柔又療癒的愛情故事。
《在你燦爛的季節》選角過程歷經一波三折，原先傳出將由韓孝周、徐仁國等人出演，後來又不了了之，最後才終於敲定由李聖經、蔡鍾協主演。李聖經與蔡鍾協這對組合對觀眾來說十分有新鮮感，再加上蔡鍾協近年來人氣大漲，以招牌的溫暖笑顏大受歡迎，甚至該劇尚未開播就已經有網友開嗑這對CP了，想必開播後也會圈粉無數！
二月韓劇推薦｜《在你燦爛的季節》
開播時間：2026年2月20日
預定集數：12集
播放平台：MBC、Disney+
二月韓劇推薦2：裴仁爀、盧正義、朴棲含《給你宇宙》
《給你宇宙》集結了一大票新生代演員，由憑《王后傘下》、《烈女朴氏契約結婚傳》等劇受到注目的裴仁爀以及《名校的階梯》、《魔女》盧正義領銜主演，而以《語意錯誤》爆紅的男神朴栖含則飾演戲份重要的男二角色。
《給你宇宙》劇情講述原本是姻親的一對男女，發現兩人必須共同扶養只有20個月大的侄子「宇宙」，在這之前，他們雖然不是陌生人卻情感疏離，在開始共同承擔養育責任後，逐漸變成真正一家人的溫暖故事。這部融合了新穎的「重組家庭」概念，還結合了同居生活等大家愛看的浪漫元素，搞笑逗趣的氛圍非常適合當作下飯劇輕鬆追！
二月韓劇推薦｜《給你宇宙》
開播時間：2026年2月4日
預定集數：12集
播放平台：tvN、HBO Max
二月韓劇推薦3：韓志旼、朴成焄《未婚男女的效率戀愛》
《未婚男女的效率戀愛》改編自同名網路漫畫，由《奔向愛情》的李在勳導演執導。一名決心要投入愛情的女子，相親過程中遇見兩名男子，在被吸引與動搖之間，最終收穫屬於自己的愛情。該劇找來韓志旼、朴成焄領銜主演，朴成焄憑藉《魷魚遊戲》迎來事業高峰，沒想到卻因「手滑事件」慘遭《暴君的廚師》換角，如今再度獲得機會主演浪漫愛情劇，是否能夠成功逆轉口碑，引來外界高度關注。
二月韓劇推薦｜《未婚男女的效率戀愛》
開播時間：2026年2月28日
預定集數：10集
播放平台：JTBC
二月韓劇推薦4：李奈映、鄭恩彩、李清娥《榮耀：她們的法庭》
2026開年當然不能少了律政劇助陣，自從張娜拉主演的《好搭檔》掀起追劇風潮後，女性主導的律政劇越來越受到市場歡迎，而《榮耀：她們的法庭》恰巧也是刻畫女性律師在職場上奮鬥的故事！
李奈映、鄭恩彩、李清娥三位實力派演員在劇中是任職於同一間律所的律師，而該律所專門為女性犯罪受害者提供法律援助，因此預計所有案件都會圍繞在與女性有關的犯罪。從目前釋出的劇照，可以看見三位高顏值女神眼神銳利的望向鏡頭，引來不少劇迷紛紛表示：「光是這個超強陣容就一定要開追了！」
二月韓劇推薦｜《榮耀：她們的法庭》
開播時間：2026年2月2日
預定集數：12集
播放平台：Genie TV
二月韓劇推薦5：申惠善、李浚赫《莎拉的真偽人生》
Netflix 一月靠著金宣虎、高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》掀起一波追劇熱潮，二月又將推出全新原創劇《莎拉的真偽人生》。不過這次不走甜甜的浪漫愛情路線，而是轉向懸疑驚悚風格，故事圍繞著駭人的殺人案件展開！
申惠善在劇中飾演高級時尚品牌的亞洲區總代表「金莎拉」，雖然在上流社會中有一定的知名度，但實際身份卻不明，在捲入一宗殺人事件後，她真實的那一面逐漸被揭露。
李浚赫則飾演重案組刑警，具備敏銳的洞悉力以強烈的使命感，奉命調查金莎拉的案件後，逐漸揭開她的多重身份。原本以為看到申惠善、李浚赫這對高顏值組合可以等來兩人合作一部浪漫喜劇，沒想到最後卻是大家意想不到的犯罪驚悚劇，讓人非常期待兩人將會如何展現全新面貌。
二月韓劇推薦｜《莎拉的真偽人生》
開播時間：2026年2月13日
預定集數：8集
播放平台：Netflix
二月韓劇推薦6：厲雲、琴世祿、成東鎰《死亡之花》
《死亡之花》是Disney＋推出的全新原創韓劇，改編自李東建創作的同名小說，故事圍繞在諜對諜的三人，其一是聲稱能夠治愈疾病，實則把市民當實驗白老鼠的連環殺人魔醫學生，其次是為了救女兒而想幫助殺人魔的律師，以及為了追捕展開調查的檢察官，擁有各自不同目的的三人，究竟誰可以笑到最後？
這部融入了不少值得觀眾深思的道德衝突，並找來厲雲、琴世祿、成東鎰等實力派演員演繹身份、背景及性格皆截然不同的三位主角，光是看他們同台飆戲就已經足夠過癮了！
二月韓劇推薦｜《死亡之花》
開播時間：2026年2月4日
預定集數：8集
播放平台：Disney+
二月韓劇推薦7：妍雨、金賢鎮《戀愛恐懼症》
《戀愛恐懼症》是《漫撕男女》導演王惠玲的最新力作，找來女團MOMOLAND出身的妍雨主演，她轉戰演員事業後，在《金湯匙》、《玉氏夫人傳》都有相當不錯的表現！《戀愛恐懼症》講述對愛情持懷疑態度的執行長「菲雅」與一位感性十足的作家相遇後，慢慢改變態度，最後收穫愛情的甜蜜故事。
二月韓劇推薦｜《戀愛恐懼症》
開播時間：2026年2月19日
預定集數：8集
播放平台：U+Mobiletv
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
李多慧確認與 Kymco 光陽機車續約，為兩款新車代言！
多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」
（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單
許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
宣萱離開TVB原因曝！拒絕「取悅」高層 33年演藝路：不開心就走
經典港劇《尋秦記》近期重映再度勾起劇迷回憶，也讓女主角宣萱成為話題人物，宣萱、離開TVB原因等字眼瞬間衝上熱搜。日前她受邀登上陳志雲主持的專訪節目，首度公開當年告別老東家無線電視（TVB）的內幕，宣萱直言這決定無關酬勞高低，而是內心「那一關」真的過不去，引發網友熱烈討論。(記者唐家興)
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
林義雄還在世…台南議員開第一槍喊拒看 轟《世紀血案》：嗜血商品
改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》日前才舉辦殺青記者會，沒想到卻傳出，改編翻拍之前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。台南市議員周嘉韋也率先發聲，希望大家拒看此片，更轟「這是嗜血的商品，而不是電影！」
「如果我起不來...」立威廉罹癌！認11年前遺囑已重新寫好
現年49歲的男星立威廉，在當年靠著偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍台灣，但在去年8月證實罹患甲狀腺癌二期，心情頓時陷入谷底，所幸歷經一連串治療後，已經康復許多。近日，他接受陸媒訪問，表示已經重新寫好遺囑。