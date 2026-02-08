二月韓劇推薦：李聖經&蔡鍾協《在你燦爛的季節》上演治癒愛情，這部Netflix新劇必追！

《莎拉的真偽人生》、《在你燦爛的季節》、《未婚男女的效率戀愛》

【文／Beauty美人圈．編輯團】2026年2月新年檔韓劇即將來襲！李聖經&蔡鍾協《在你燦爛的季節》上演治癒愛情，而Netflix繼《愛情怎麼翻譯？》後推出由申惠善、李浚赫主演的原創韓劇《莎拉的真偽人生》必追！以下特別整理出「二月韓劇推薦」，過年在家不劇荒！

二月韓劇推薦1：李聖經、蔡鍾協《在你燦爛的季節》

《在你燦爛的季節》是《社內相親》導演朴繕虎聯手《雖然30但仍17》、《她很漂亮》趙成熙編劇的最新力作，光看製作團隊的陣容就知道這部新劇值得一追！故事從一名因意外失去聽力與記憶的動畫師展開，他在偶然之下遇見如同救贖般存在的女性，兩人也因此展開一段溫柔又療癒的愛情故事。

廣告 廣告

《在你燦爛的季節》選角過程歷經一波三折，原先傳出將由韓孝周、徐仁國等人出演，後來又不了了之，最後才終於敲定由李聖經、蔡鍾協主演。李聖經與蔡鍾協這對組合對觀眾來說十分有新鮮感，再加上蔡鍾協近年來人氣大漲，以招牌的溫暖笑顏大受歡迎，甚至該劇尚未開播就已經有網友開嗑這對CP了，想必開播後也會圈粉無數！

二月韓劇推薦｜《在你燦爛的季節》

開播時間：2026年2月20日

預定集數：12集

播放平台：MBC、Disney+

圖片來源：MBC Drama《在你燦爛的季節》

二月韓劇推薦2：裴仁爀、盧正義、朴棲含《給你宇宙》

《給你宇宙》集結了一大票新生代演員，由憑《王后傘下》、《烈女朴氏契約結婚傳》等劇受到注目的裴仁爀以及《名校的階梯》、《魔女》盧正義領銜主演，而以《語意錯誤》爆紅的男神朴栖含則飾演戲份重要的男二角色。

《給你宇宙》劇情講述原本是姻親的一對男女，發現兩人必須共同扶養只有20個月大的侄子「宇宙」，在這之前，他們雖然不是陌生人卻情感疏離，在開始共同承擔養育責任後，逐漸變成真正一家人的溫暖故事。這部融合了新穎的「重組家庭」概念，還結合了同居生活等大家愛看的浪漫元素，搞笑逗趣的氛圍非常適合當作下飯劇輕鬆追！

二月韓劇推薦｜《給你宇宙》

開播時間：2026年2月4日

預定集數：12集

播放平台：tvN、HBO Max

圖片來源：tvN Drama《給你宇宙》

二月韓劇推薦3：韓志旼、朴成焄《未婚男女的效率戀愛》

《未婚男女的效率戀愛》改編自同名網路漫畫，由《奔向愛情》的李在勳導演執導。一名決心要投入愛情的女子，相親過程中遇見兩名男子，在被吸引與動搖之間，最終收穫屬於自己的愛情。該劇找來韓志旼、朴成焄領銜主演，朴成焄憑藉《魷魚遊戲》迎來事業高峰，沒想到卻因「手滑事件」慘遭《暴君的廚師》換角，如今再度獲得機會主演浪漫愛情劇，是否能夠成功逆轉口碑，引來外界高度關注。

二月韓劇推薦｜《未婚男女的效率戀愛》

開播時間：2026年2月28日

預定集數：10集

播放平台：JTBC

圖片來源：JTBC Drama《未婚男女的效率戀愛》

二月韓劇推薦4：李奈映、鄭恩彩、李清娥《榮耀：她們的法庭》

2026開年當然不能少了律政劇助陣，自從張娜拉主演的《好搭檔》掀起追劇風潮後，女性主導的律政劇越來越受到市場歡迎，而《榮耀：她們的法庭》恰巧也是刻畫女性律師在職場上奮鬥的故事！

李奈映、鄭恩彩、李清娥三位實力派演員在劇中是任職於同一間律所的律師，而該律所專門為女性犯罪受害者提供法律援助，因此預計所有案件都會圍繞在與女性有關的犯罪。從目前釋出的劇照，可以看見三位高顏值女神眼神銳利的望向鏡頭，引來不少劇迷紛紛表示：「光是這個超強陣容就一定要開追了！」

二月韓劇推薦｜《榮耀：她們的法庭》

開播時間：2026年2月2日

預定集數：12集

播放平台：Genie TV

圖片來源：IG@channel.ena.d

二月韓劇推薦5：申惠善、李浚赫《莎拉的真偽人生》

Netflix 一月靠著金宣虎、高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》掀起一波追劇熱潮，二月又將推出全新原創劇《莎拉的真偽人生》。不過這次不走甜甜的浪漫愛情路線，而是轉向懸疑驚悚風格，故事圍繞著駭人的殺人案件展開！

申惠善在劇中飾演高級時尚品牌的亞洲區總代表「金莎拉」，雖然在上流社會中有一定的知名度，但實際身份卻不明，在捲入一宗殺人事件後，她真實的那一面逐漸被揭露。

李浚赫則飾演重案組刑警，具備敏銳的洞悉力以強烈的使命感，奉命調查金莎拉的案件後，逐漸揭開她的多重身份。原本以為看到申惠善、李浚赫這對高顏值組合可以等來兩人合作一部浪漫喜劇，沒想到最後卻是大家意想不到的犯罪驚悚劇，讓人非常期待兩人將會如何展現全新面貌。

二月韓劇推薦｜《莎拉的真偽人生》

開播時間：2026年2月13日

預定集數：8集

播放平台：Netflix

圖片來源：Netflix《莎拉的真偽人生》

二月韓劇推薦6：厲雲、琴世祿、成東鎰《死亡之花》

《死亡之花》是Disney＋推出的全新原創韓劇，改編自李東建創作的同名小說，故事圍繞在諜對諜的三人，其一是聲稱能夠治愈疾病，實則把市民當實驗白老鼠的連環殺人魔醫學生，其次是為了救女兒而想幫助殺人魔的律師，以及為了追捕展開調查的檢察官，擁有各自不同目的的三人，究竟誰可以笑到最後？

這部融入了不少值得觀眾深思的道德衝突，並找來厲雲、琴世祿、成東鎰等實力派演員演繹身份、背景及性格皆截然不同的三位主角，光是看他們同台飆戲就已經足夠過癮了！

二月韓劇推薦｜《死亡之花》

開播時間：2026年2月4日

預定集數：8集

播放平台：Disney+

圖片來源：Disney+《死亡之花》

二月韓劇推薦7：妍雨、金賢鎮《戀愛恐懼症》

《戀愛恐懼症》是《漫撕男女》導演王惠玲的最新力作，找來女團MOMOLAND出身的妍雨主演，她轉戰演員事業後，在《金湯匙》、《玉氏夫人傳》都有相當不錯的表現！《戀愛恐懼症》講述對愛情持懷疑態度的執行長「菲雅」與一位感性十足的作家相遇後，慢慢改變態度，最後收穫愛情的甜蜜故事。

二月韓劇推薦｜《戀愛恐懼症》

開播時間：2026年2月19日

預定集數：8集

播放平台：U+Mobiletv

圖片來源：U+Mobiletv《戀愛恐懼症》

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

二月最想追的韓劇TOP6！《死亡之花》第5，李聖經《在你燦爛的季節》第2，冠軍確實必追(beauty美人圈)

《莎拉的真偽人生》劇情看點＆角色介紹：申惠善、李浚赫二搭，上演韓版《創造安娜》(beauty美人圈)

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！