二期作稻米競賽登場 池上鄉臺灣稻米達人選拔開跑

池上鄉長林建宏與非香米組金牌得主余建宏合影

池上鄉長林建宏與銀牌獎農友合影

非香米組金牌得主余建宏(左）與香米組金牌得主高盛雄

臺東縣池上鄉114年二期稻作「臺灣稻米達人選拔」鄉鎮賽，今（24）日在多力米故事館隆重登場，這項競賽為全國唯一設有二期作的稻米競賽，展現池上鄉得天獨厚的自然環境，以及農友對於稻米品質的高度堅持，更凸顯池上米在全國稻米產業中的指標地位。

這次競賽吸引眾多農友踴躍參與現場氣氛熱絡，主辦單位同樣延續一期稻作的優渥獎金，鼓勵農友在推廣自產優質稻米的同時，也能在一整年辛勞耕作過後獲得實質肯定。

池上鄉長林建宏在開幕致詞時表示，透過稻米競賽的良性競爭與交流，不但能促進農友彼此切磋，更能進一步提升池上米的整體品質，雖然今年二期作產量略受颱風影響，但整體品質並無下降，顯示農友用心耕作的成果。

協辦單位多力米股份有限公司董事長梁正賢表示，除舉辦稻米競賽外，今年特別邀請明華園歌仔戲團至池上演出兩場「收冬戲」，慰勞農友一年來的辛苦，同時推廣池上在地優質好米與農村文化。

池上鄉農會理事長李業榮指出，池上鄉今年一期稻作在全國賽中，於各組別奪下全國冠軍、季軍及佳作等亮眼成績，非常感謝農友們齊心努力，持續擦亮池上米「全國第一」的金字招牌。

這次競賽金牌得主分別為香米組高盛雄、非香米組余建宏，兩位農友各獲新臺幣20萬元獎金。高盛雄表示，能搶在颱風來襲前兩天完成收割，是這次獲獎的關鍵；余建宏則分享，掌握栽種時間並持續精進技術，是得獎的重要原因。

池上鄉今年榮獲114年全國稻米達人競賽冠軍，展現池上農友長期投入稻米競賽、積極精進農藝的成果，透過農友之間如同家人般的交流與合作，加上青農返鄉帶來的新生力量，池上米家族持續在全國舞臺發光，未來發展備受期待。