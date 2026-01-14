二期擴建 台史博邁向世界

台史博將推出更多連結國際的展覽及二期空間，向世界展現台灣的文化軟實力。 圖為近期推出的《轉機—台灣女子移動紀事特展》。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台灣歷史博物館十四日公布新年新計畫。台史博說，歷經常設展更新、組織升格的重要階段，博物館正積極從「大家的博物館」邁向「世界的台史博」，以更具國際視野的策展與空間布局，向世界展現台灣的文化軟實力。

展覽規劃方面，台史博將以透過女性、運動、信仰與山林等主題，回望台灣社會在不同時代中的選擇、移動與集體經驗。已推出的《轉機—台灣女子移動紀事特展》，呼應今年第二十屆亞洲運動會，台史博與運動部將共推《亞洲在場—台灣與亞洲運動會特展》，首度系統性梳理台灣參與亞運的歷史脈絡，跳脫獎牌導向，呈現運動員生命史與競技運動在臺灣社會中的文化意義；另有國際重點大展《萬相天后：台灣媽祖信仰與物質特展》，荷蘭國家博物館館藏的七幅珍貴媽祖聖跡圖冊，將首次來台展出，同時串聯台灣各地媽祖廟文物，展現信仰的跨地域流動等。

台史博也將進行第二期擴建工程計畫，未來將以國際接軌、當代蒐藏、文化科技與產業觀光為方向，規劃新增典藏空間、特展與文化科技展廳，並以「歷史長廊」串聯各館，打造兼具展示、教育與休閒功能的國際級博物館，並讓台史博成為世界理解台灣歷史與文化的重要窗口，施工期間將採分區、分階段方式進行，目標一二０年正式全面再開館。

此外，博物館觀眾和棒球迷有福了！「統一7-ELEVEN獅隊」即將於今年三月中職新賽季，在亞太成棒主球場開打，台史博與統一獅球團正積極商討「觀展＋觀賽」行銷合作，擴大文化與運動魅力。