二期稻收成空污! AI煙霧監測配無人機掌握燃燒熱點

中部中心/蔡松霖 雲林報導

每年入秋後，雲林縣進入二期稻作收成期，空氣汙染，也會隨之加劇，縣府環保局啟動"AI煙霧監測"與"無人機巡查機制"，掌握縣內燃燒熱點及異常煙霧動態，搭配官方檢舉群組，多方合作，今年查獲件數，與去年相比，已經減少一成。





空拍機拍下，藍天白雲，翠綠稻田，寬廣遼闊，完全就是一幅美景，但仔細一看，左側紅色小框，緊緊追隨著，不斷飄出的白煙，燃燒完的廢棄物，還冒出一陣一陣殘留的煙霧，每年入秋後，雲林就會進入空氣品質惡化期，污染來源包括道路揚塵、工業排放及車輛廢氣等，不過農民在收割季，焚燒稻草、花生殼，也是空汙的一大主因。

AI監測二期稻作收成空污。目前，雲林縣正值二期稻作收成期，為了防止露天燃燒造成嚴重空汙，環保局啟動"AI煙霧辨識監測"與無人機巡查機制，全天候掌握縣內可能燃燒位置。多方力量，共同查緝，今年查獲違規件數，相比去年，已經減少超過一成，同時在民間，也有農民想出，廢棄農作物處理方式。

雲林縣環保局也提醒，切勿以身試法，若是查獲違規，最高可處10萬元罰鍰，呼籲民眾，共同愛護，寶貴的大自然。





