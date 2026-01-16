二林中科磁吸效應 彰化二林農會營收破180億 年終至少6個月

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮農會因有二林中科園區進駐磁吸效應、推動房貸與金融專案，又推廣在地小麥、紅薏仁、蕎麥等雜糧產品，創造高營收利潤、去年存款破180億元，盈餘估計破億元。農會營運亮眼，年終也不手軟，預估至少發6個月，讓百名員工歡喜過年。

彰化縣26個鄉鎮市農會及彰化區漁會中，共有6家農漁會營收突破百億元，其中二林鎮農會表現亮眼，蟬聯經營績效第一名。二林鎮農會總幹事邱士平表示，今年經營績效較去年更為成長，存款已逾180億元，目前仍在結算盈餘，年終獎金有望達6個月。

邱士平指出，近年二林中科園區進駐帶來磁吸效應，推動建案投資與年輕人返鄉潮，交屋熱絡帶動農會信用部金融業務與房貸專案，成功擴大放款、提升收益。此外，農會也致力多元發展，推廣紅薏仁、小麥、蕎麥等雜糧種植及加工品，開創營收利潤。

據了解，去年彰化營收總額前三名農會為二林、秀水、花壇，在存款總額方面二林鎮農會逼近200億元，存放比突破75%，與彰化區漁會並列第一。

二林鎮農會透露，近年農會盈餘穩定維持近億元水準，自2024年起便發放5個月以上年終，部分員工甚至可領到7至8個月，年終破百萬元，多數員工也能獲得超過20萬元的獎金。今年預計維持優渥獎勵，讓員工共享營運成果。

二林中科園區因矽品等科技大廠陸續進駐，帶動周邊建案，吸引年輕人返鄉買房。(記者陳冠備攝)

