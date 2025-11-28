二林手打蕎麥麵段位認證 日本職人現場親評

記者張溎壕／彰化報導

為推廣在地蕎麥產業，二林鎮農會今（29）日在斗苑休閒農業區舉辦日式手打蕎麥麵段位認證，日本九位高齡師傅全程觀摩評分，參賽選手現場緊張又專注，學到不少手藝秘訣，獲認證選手將成為蕎麥麵種子教師，協助推廣在地蕎麥美食文化。

二林鎮農會表示，本次認證活動是日本全麵協正式授權的海外唯一手打蕎麥麵段位認證，依據全日本麵條協會制定的專業標準進行評分，由日本達人親自擔任評審。取得認證者將成為未來蕎麥麵體驗活動的種子師資，協助推廣日式蕎麥麵文化。

此次活動吸引九位日本手打蕎麥麵師傅參與，其中包括知名的山田綱與大內卓，平均年齡71歲。師傅們全程觀摩選手操作，從和麵、揉麵糰到切麵條，每個細節都仔細評分。山田綱表示，今年選手整體水準較去年更精進，且二林蕎麥經台灣農業技術改良後，麵粉品質超越日本原產蕎麥，製作出的蕎麥麵口感紮實、風味濃郁。

二林鎮是全台少數栽培蕎麥的地區，農會推廣蕎麥已有40餘年，主要種植甜蕎及苦蕎，目前甜蕎面積約35公頃，苦蕎45公頃。二林蕎麥品質優良，深受消費者喜愛，也是全台唯一積極推廣蕎麥的農會。2023年，農會輔導二林斗苑休閒農業區設立日式手打蕎麥麵教室，為日本在海外首間手打蕎麥麵教室。

本次段位認證由斗苑休區協會承辦，分為初段與二段兩場，上午初段有8名選手參加，下午二段有9名選手，每場50分鐘。參賽者必須全程專注完成和麵、桿麵與切麵條等程序，現場氣氛緊張而專注。

農會蕎麥麵種子教師楊怡妮指出，初段選手需完成三次特訓取得資格認定，桿出的麵皮尺寸為60x80公分，切麵長度21至25公分，比麵線還粗，切麵時不可切成烏龍麵。

二林鎮農會舉辦日式手打蕎麥麵段位認證，吸引日本9名高齡師傅全程觀摩評分，選手展現精湛技藝。（記者張溎壕攝）

