二林樂活運動館3.5億到位明年工程發包 鎖定中科園區人潮
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府最近在台中市舉辦「二林樂活運動館」招商說明會，預計明(2026)年初辦理工程發包，力拚2028年上半年完工。縣府表示，二林樂活館是縣內第5座縣立運動館，目前正進入細部設計階段，總工程經費3.5億元，中央補助1億元、縣府自籌2.5億元，經費已到位，希望明年順利發包，如期完工。
為鼓勵民眾多運動、促進健康，同時培養優秀選手，帶動運動產業經濟，縣府推動「八大生活圈全民運動館」計畫，打造「一區一館」的願景。目前已完成4座縣立運動館，其中，彰北、彰南運動中心已投入營運，和美全民運動館可望於明年啟用，鹿港全民運動館也預計明年完工，而二林樂活運動館為第5座，招商與細部設計正同步推進中，溪湖、田中及北斗運動館也進行可行性評估作業。
彰化縣體育發展中心指出，二林樂活運動館基地面積約4公頃，位於二溪路一段與明德街口，規劃為地上3層建築與平面停車場，總樓地板面積約4700平方公尺。館內設有溫水游泳池(含SPA池)、綜合球場(籃球與羽球)、桌球室、體適能中心及全齡體能訓練場；戶外另規劃200公尺田徑場與共融式遊戲場。
體發中心指出，拜中科二林園區與精密機械產業園區發展之賜，彰化縣西南角二林區域，超過10萬人，對運動場地的需求只增不減，縣府評估每年進場人次將超過20萬人次。該館腹地寬廣，鄰近中科二林園區與芳苑工業區，兼具產業與交通優勢，本月初在台中舉辦的招商說明會來了12家廠商，業界代表也踴躍就空間配置、營運模式及管理策略提出意見，縣府將整合業界建議，完善招商條件，吸引優質團隊進駐營運。
