二林武德殿公益換租 即日起至3/15日受理招商進駐

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】二林武德殿為日治時期代表性建築，建築本體基本上保存尚為完整，建築形式為和風式建築，有日本神社的樣式，該建築曾見證日治時期開發的多頁史實，具有歷史及文化價值，二林武德殿為彰化縣境內現存唯二之武德殿建築。彰化縣政府於民國93年10月20日公告登錄為本縣歷史建築，並於民國114年11月18日完成修復工程驗收合格。

因二林武德殿坐落土地後續將由彰化縣政府進行都市計畫及公辦市地重劃等程序，在市地重劃辦理完成前的過渡期，縣府考量為有效管理維護並活化再利用二林武德殿空間，將辦理招商及評選優秀廠商進駐，以公益換租模式招商營運。此模式為進駐者以該場域之租金價格轉換為公益內容，毋需再支付租金，降低進駐者營運成本，進駐者將辦理公益活動提供民眾免費參與。公益換租的內容需請進駐者規劃，方向限於文化藝術類相關講座、工作坊、展演、社區營造、進駐者之技術或本縣、二林鎮主題活動等，受理報名時間為即日起至115年3月15日止。

彰化縣文化局表示，二林武德殿公益換租模式期待有效管理維護及活化再利用歷史建築，同時輔助進駐者經由公益換租及品牌曝光，積累文創市場經驗，共同打造本縣優質文資場域。更多報名詳細資訊、公益換租契約內容及相關申請表格請上彰化縣政府官網/公佈欄或彰化縣文化局官網/最新消息查詢及下載。