



冬日花田迎風綻放，蕎麥花海再度為二林小鎮披上浪漫雪白外衣！由彰化縣政府及二林鎮公所主辦的「2025二林蕎麥季親子野餐同樂會」於11月22日上午在二林鎮香田國小旁蕎麥花田熱鬧登場。現場結合親子DIY、蕎麥美食品嚐、創意園遊會市集與花田野餐活動，邀請民眾一同漫遊花海、體驗食農樂趣，感受二林的自然與人文魅力。

二林鎮是全台最大的蕎麥產地之一。為推廣在地優質農產並展現蕎麥多元價值，二林鎮公所每年於花季舉辦蕎麥季活動，讓遊客在浪漫花海中，深入認識蕎麥從「產地到餐桌」的過程。今年活動以「親子野餐同樂」為主軸，串聯食農教育與永續發展理念，邀請民眾透過體驗了解蕎麥產業的文化、健康與環保價值。

二林蕎麥季親子野餐同樂會 花田美景×蕎麥美食×食農體驗一次滿足

活動當天將舉辦「蕎麥創意DIY」與「童玩手作體驗」，親子可利用農業廢棄物製作小玩具，實踐資源再利用與零浪費精神。現場也有蕎麥產銷班的美食品嚐攤位，供遊客品味蕎麥漢堡、蕎麥甜點等創意料理。此外，蕎麥創意園遊會市集集結在地農產、手作與餐車攤商，讓遊客邊吃邊逛、邊玩邊學，感受在地職人風采。

舞台區安排精彩校園與社區團體表演，並邀請專業氣球秀、小丑與泡泡秀輪番登場，帶動會場充滿歡樂活力的氣氛。此外，現場設有氣墊遊樂設施、攀岩體驗區與野餐草地，適合闔家出遊，悠閒度過假日時光。

透過本次蕎麥季活動，除了推廣在地農業與食農教育，也希望帶動觀光人潮，活絡地方經濟。藉由寓教於樂的體驗活動，讓更多人認識「蕎麥之鄉」二林，打造具文化深度與永續理念的農村旅遊品牌。歡迎民眾攜家帶眷共襄盛舉，在二林蕎麥花田間留下幸福回憶！

