二林鎮原斗國中小104週年校慶 芳苑警同樂

原斗國小舉辦校慶園遊會，芳苑分局前往設攤宣導，成功提升校園與家庭的安全意識，受到熱烈歡迎。（記者方一成攝）

二林鎮原斗國小日昨舉辦一○四週年校慶園遊會，芳苑分局也前往設攤宣導，以闖關小遊戲的趣味方式向家長與學童宣導反詐騙、交通安全、婦幼安全及防制人口販運觀念，現場互動熱烈，成功提升校園與家庭的安全意識。

芳苑警分局藉由二林鎮原斗國中小舉辦「校慶園遊會」機會，前往擺設反詐及交通安全宣導攤位，警方並以有獎徵答活動，成功吸引許多親子一同參加，偵查隊及原斗派出所員警特別針對每位闖關者年齡區分，以「假投資、假交友、假檢警、網路購物、詐騙廣告」等常見詐騙手法及以「不聽、不信、不跟、不留及沒貪念」四不一沒有原則防詐及「行人交通安全」等觀念加強講解，另第三組員警針對「婦幼安全」及「防制人口販運」進行問答遊戲，期望經由講解及問答遊戲等反覆宣導，讓家長與孩子都玩得開心、同時加強自身預防犯罪觀念，提高自我防護能力及警覺心。

芳苑分局表示，如民眾生活上遇有任何疑問，均可隨時撥打一一○或一六五反詐騙專線，亦可就近至各（分駐）派出所諮詢，警方一定全力打擊犯罪維護治安，維持良好交通秩序，提供民眾安全無虞的生活環境。