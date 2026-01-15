二林鎮啟用9處MOOVO站點，彰化公共自行車邁向智慧綠色交通新里程。圖／彰化縣政府提供





為提升公共運輸服務、推動低碳交通，彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統，今（15）日於二林工商舉行MOOVO公共自行車啟用儀式，彰化縣長王惠美出席宣布，二林鎮正式成為全縣第11個導入公共自行車的鄉鎮，一口氣設置9個站點，為地方交通注入嶄新動能。

王惠美表示，二林鎮此次設置的MOOVO站點涵蓋二林轉運站、二林鎮公所、戶政事務所、二林高中、二林工商、中正國小、文化教育園區、長青公園及洪醒夫公園等重要節點，貼近居民通勤、通學與休閒需求，讓公共自行車真正融入日常生活，也象徵二林朝向智慧、綠色、宜居城鎮再邁進一步。

二林MOOVO公共自行車啟用儀式。圖／彰化縣政府提供

王惠美指出，站點特別設於校園周邊，希望提升學童上下學安全，減輕家長接送負擔；文化教育園區與公園站點則串聯生活與休憩動線，讓民眾能以慢騎方式重新認識家鄉風貌。此外，縣府也提前銜接即將啟用的二林轉運站，透過MOOVO完善「最後一哩路」轉乘服務，提升整體公共運輸便利性。

縣府也配合「彰南電動快捷公車路廊」，將MOOVO站點延伸至埔心地區，包含埔心圖書館、衛福部彰化醫院及埔心全聯，串聯員林、埔心、溪湖與二林四大生活圈，實現自行車與大眾運輸的無縫接軌。目前全縣已建置174個站點、2,700輛自行車，未來將持續擴點優化。王惠美也鼓勵民眾多加利用TPASS通勤月票，前30分鐘免費，省錢又環保。

二林鎮長蔡詩傑表示，感謝縣府團隊用心規劃，透過MOOVO站點建置，強化交通便利性，共同打造低碳、宜居城市。

交通處指出，彰化縣MOOVO公共自行車自110年8月啟用以來，至114年底累計租借人次約591萬，使用量持續成長，顯示公共自行車已成為縣民重要的日常交通工具。縣府也將配合二林轉運站啟用，優化公車幹支線路網，並推動「幸福小黃」服務，補足偏鄉與農村交通需求，持續打造更便利、低碳的交通環境。

