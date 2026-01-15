二林鎮啟用MOOVO公共自行車 打造智慧低碳交通

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣政府今（15）日在二林工商啟用MOOVO公共自行車系統，設置9個站點，串聯通勤、校園與休閒路線，讓居民上下學、通勤與休閒出行更方便，也邁向智慧、綠色、宜居城市新里程。

為提升公共運輸服務、推動低碳交通，彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統。二林鎮是彰化縣第11個啟用公共自行車的鄉鎮，共設置9個站點，包括二林轉運站、二林鎮公所、二林戶政事務所、二林高中、二林工商、中正國小、二林文化教育園區、長青公園及洪醒夫公園，方便居民通勤、上學與休閒。

彰化縣長王惠美表示，設點涵蓋學校及公園，讓孩子上下學更安全，也減輕家長接送負擔；文化教育園區與公園站點則串連日常生活與休閒動線，居民可以慢騎悠遊，重新認識二林。二林轉運站也將啟用，MOOVO站點與轉運站銜接，完善最後一哩路轉乘服務。

此外，縣府正配合「彰南電動快捷公車路廊」，將MOOVO站點延伸至埔心，串聯員林、埔心、溪湖、二林4大生活圈，實現公共自行車與大眾運輸的無縫接軌。目前全縣已有174個站點、2,700輛自行車，鼓勵民眾多利用TPASS通勤月票，前30分鐘免費，既省錢又環保。

二林鎮今日啟用MOOVO公共自行車9站點，串聯通勤、校園與休閒路線，打造智慧低碳交通新生活。（彰化縣政府提供）