二樣情！冬奧開幕式熱鬧登場 米蘭市區大批學生上街頭反ICE

米蘭冬季奧運會開幕前，數百名示威者聚集在義大利米蘭市區，抗議美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）人員進駐。在這場由學生主導的抗議活動中，參與者高舉「冰塊該在我的飲料裡，而非我的城市」標語，反對美國代表團安全人員的存在。

義大利米蘭市區出現反ICE抗議人潮。（圖／路透）

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）本週強調，美國國土安全調查部門（HSI）將僅在美國外交使團內活動，並堅稱這些官員「不是執行任務的探員」且「沒有執行職能」。然而，米蘭學生對此說法表示懷疑，大規模湧上街頭，手持已成為美國反ICE集會象徵的塑膠哨子，要求來訪的美國副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）離開。

示威者卡爾維（Giacomo Calvi）向法新社表示，他抗議的是美國「反移民警察，在美國進行各種暴力行為」。另一名目前在歐洲留學的明尼蘇達州抗議者勒加爾（Katie Legare）則告訴路透社：「我認為這是個好機會，向世界展示全球不認同明尼蘇達州正在發生的事情。」

這場抗議由米蘭學生主導。（圖／路透）

川普總統在美國推行的激進移民政策已引發全球憤慨，尤其在2名美國公民遭槍擊身亡以及1名5歲兒童和其父親被拘留後，爭議更加升溫。ICE的國土安全調查部門是該機構的一個獨立分支，與負責執行川普遣返政策的部門不同。

與此同時，米蘭聖西羅體育場舉行的開幕盛典由范斯和盧比歐出席，流行天后瑪麗亞.凱莉（Mariah Carey）為現場觀眾演唱。范斯正在義大利進行為期一週的訪問。

天后瑪麗亞.凱莉現身冬奧開幕式獻唱。（圖／路透）

今年的冬季奧運會將有來自93個國家的3,500多名運動員參賽，比賽場地橫跨義大利北部約8,500平方英里（超過22,000平方公里）的廣大區域。主要開幕式在聖西羅體育場舉行，五環標誌降入體育場內，運動員們同時參加了在多洛米蒂山脈中心的科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）、阿爾卑斯山的利維尼奧（Livigno）以及特倫托自治省的普雷達佐（Predazzo）舉行的同步慶祝活動。

開幕式也向去年九月去世的義大利時尚設計師喬治.亞曼尼（Giorgio Armani）致敬，他曾以米蘭為基地。此外，開幕式還向其他義大利文化偶像致敬，包括藝術家達文西（Leonardo da Vinci）和歌劇大師普契尼（Giacomo Puccini）。

