二次元貓真實存在？流浪小貓「超萌大眼」引起網友瘋搶！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
美國加州一間動物收容所近日在網路上掀起熱議，原因並不是因為牠們發布了什麼感人故事，而是一隻名叫「貓頭鷹」的小奶貓，憑著大到不可思議的眼睛意外爆紅，讓原本平平無奇的領養貼文，最終竟如海嘯般一樣席捲全網。
據了解，這篇領養公告最初只是該收容所日常分享的貼文之一，內容簡單介紹小貓「貓頭鷹」的年齡、健康狀況與尋家需求，然而照片一出後，卻引起了許多網友熱烈討論，大家紛紛懷疑小貓那雙又圓又大的眼睛，是否有先經過修圖。
收容所在得知消息感到哭笑不得，連忙在留言中澄清「貓頭鷹」的眼睛確實天生異常大，但經過醫師專業檢查，牠的視力完全正常，也沒有任何基因缺陷或疾病問題，同時也醒潛在領養者，無論外貌多特別，飼主仍須定期帶寵物健康檢查、確保其生活品質。
隨著真相曝光後，越來越多網友改變了態度，留言區甚至還出現「我要報名領養牠」的排隊盛況，最終一位名叫莉莉安娜（Lilliana）的女子從眾多申請者中脫穎而出，成功將這隻大眼貓帶回家，並替牠取名為「波波（Bobo）」。
如今「波波」的生活照片依然在網路上流傳，牠用那雙圓滾滾的眼睛盯著鏡頭，看起來既呆萌又充滿靈氣，宛如活生生的一隻二次元卡通貓，也在無數網友們的祝福聲中，正式展開了牠的全新貓生。
