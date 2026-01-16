二次元GTA《異環》封測2月6日開跑！PC、PS5與手機都可玩，時間點一次看

超自然都市開放世界RPG《異環》於今（16）日正式宣布，其限量刪檔的「共存測試」將於 2月6日正式啟動。本次測試將在PC、PlayStation 5、Android及iOS等多平台同步展開，讓玩家能提前進入「海特洛市」，體驗與異常現象共存的獨特世界觀。

（來源：艾玩天地官方提供）

測試時程與參與方式

測試報名截止：1月23日 11:00，截止後將不再接受報名。

主程式預下載：2月4日 09:00 開放。

正式測試期間：2月6日 09:00 至 2月20日 23:59。

本次為限量刪檔不計費測試。官方也於今日釋出了一段以無人機視角拍攝的實機試玩影片，讓有興趣的玩家能提前窺見遊戲的場景與氛圍。

全球預約里程碑獎勵公開

《異環》的全球預約人數持續攀升，目前已逼近 2000萬 的預約里程碑。所有完成預約的玩家，皆可在遊戲正式上市後獲得「甲硬幣×3000」的獎勵。

隨著預約人數達到不同階段，官方將解鎖更多獎勵，其中包含人氣角色「哈尼婭」及最多20抽的虛寶。此外，若全球官方社群追蹤數突破500萬，全體玩家將可免費獲得限定「巡哨鼠鼠」滑翔翼造型。

（來源：艾玩天地官方提供）

PlayStation 5 預約活動同步進行中，完成預約即可領取豐富虛寶獎勵。（來源：艾玩天地官方提供）

除了上述獎勵，官方也同步進行PlayStation平台的預約活動，以及「電玩城大作戰」限時任務。參與限時任務即有機會抽中「共存測試」資格或PlayStation 5等豪華獎勵。

「電玩城大作戰」限時任務如火如荼進行中，完成活動任務即可獲得抽獎次數，有機會取得「共存測試」參與資格及 PlayStation 5 豪華獎勵！（來源：艾玩天地官方提供）

創作者招募計畫同步展開

對於喜愛創作內容的玩家，官方也同步啟動了「創作者招募計畫」。成功報名並通過審核的創作者，將能直接獲得「共存測試」的參與資格；若後續完成指定的創作任務，還有機會獲得官方的專屬資源支援與額外獎勵。