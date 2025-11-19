二次合作打造北歐感療癒宅！雙床X夾層設計，讓生活更有節奏與溫度

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 恆岳設計

因為疫情期間的合作經驗，屋主深刻感受到恆岳設計在專業度與細節上的堅持，於是決定將隔壁戶的裝修，再度交由恆岳團隊操刀。室內40坪的空間以四房格局規劃，恆岳設計以明亮、通透與好收納為設計主軸，透過輕淺色與木質交織空間，打造出張弛有度的日常生活，讓兩戶機能風格一脈相承。



入室玄關由灰色地坪鋪陳，搭佐樑下的收納展示櫃，烘托出明亮的迎賓氛圍。廊道兩側選用鏡面材質，透過返射特性延展廊道尺度，再搭配上活動式掛架，讓進出動線機能更順暢。客廳設計為保留寬敞的電視牆尺度，選擇將電氣設計隱匿於書房櫃體內，讓渡出寬敞流暢的公領域動線。多功能臥榻區設於沙發背牆後，留白設計予以日常活動瑜珈的彈性，明亮的空間感，讓舒適度昇華。



廚房空間由原本的獨立改為半開放式，透過玻璃拉門分隔空間，在採光與油煙疑慮間取得平衡。開放式餐廳將中島吧台與餐桌銜接，擴大互動介面，讓聚會用餐更有儀式感，也更舒緩療癒。後方對外窗邊，另增設小吧台設計，提供屋主一家新的休憩選擇。



主臥室寢臥區採雙床設計，於親密共享的空間中保留各自的舒適節奏，減少夜間互相干擾的可能。女兒房將機能分層，下半部為寢臥區，上半部為收納空間，減少上下攀爬的不便，同時擴大收納機能，生活更張弛有致。

