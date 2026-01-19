二次攝護腺肥大免驚！「微創手術」助85歲爺爺安全甩排尿困擾

【健康醫療網／記者陳靖安報導】今年85歲，有心血管病史，曾動過心臟繞道手術的陳老先生，多年來深受排尿不順所苦。十多年前，他就曾因下泌尿道症狀接受過攝護腺手術；近期因反覆泌尿道感染，又出現頻尿、急尿與尿不乾淨等困擾。

經奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢評估，確診患者是「二次攝護腺肥大」造成阻塞，但考量其高齡與多重慢性病背景，醫療團隊改採風險較低的微創「經尿道攝護腺拉開手術」，手術全程只花了10分鐘，就成功改善排尿問題，隔日順利出院。

別把排尿困難當老化 冒六大警訊應評估手術治療

李高漢醫師表示，隨著高齡化社會來臨，男性良性攝護腺肥大（BPH）引起的下泌尿道症狀其實很普遍。但許多男性民眾面對頻尿、解尿困難等症狀，常誤以為是「正常老化」而延誤就醫，導致病情惡化，甚至增加併發症風險。

廣告 廣告

▲奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢指出，新型微創「攝護腺拉開手術」，相對之下較適合高齡或合併多重慢性病的患者。

李高漢醫師指出，攝護腺肥大初期可透過藥物緩解排尿速度變慢、斷斷續續、夜尿、頻尿等症狀。但當症狀持續惡化、藥物效果不佳，或出現包括反覆尿滯留、滿溢性尿失禁、反覆泌尿道感染、膀胱結石或膀胱憩室、反覆血尿或因阻塞造成腎水腫甚至腎衰竭等「六大警訊」，就得考慮改以手術方式介入治療。

傳統手術與新型微創各有適用 依病情與健康狀況專業評估

目前臨床上對於攝護腺肥大的治療方式相當多元，從傳統手術到新型微創，各有適用族群。李高漢醫師解釋，傳統攝護腺手術雖然效果顯著，但手術時間和麻醉時間較長，且可能伴隨出血、逆行性射精等副作用，對高齡或多重慢性病的病人是一大挑戰。

近年新型微創手術，像是「攝護腺拉開手術」和「攝護腺水蒸氣消融手術」，因為麻醉與手術時間較短、恢復期快，且較不影響性功能，降低逆行性射精的發生機率，相對之下較適合高齡或合併多重慢性病的患者。不過，李高漢醫師也提醒，新型微創手術也並非人人適用，還是需要依攝護腺大小、肥大型態與整體健康狀況，交由專業醫師進行評估。

【延伸閱讀】

55歲男攝護腺肥大藥物副作用難忍！「微創治療」改善排尿又保住性功能

攝護腺肥大治療新突破 複方藥物助中年男性重拾健康



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67340

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw