二次西進的大敘事陷阱

國共智庫論壇2月3日在北京舉行，雙方提出5個面向、15項共同意見，包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作等惠台措施。但陸委會痛批，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路。

其實，賴清德總統在同一天上午也舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，他就已經先拋出走進國際，還是「二次西進」議題，賴清德宣稱該次記者會不是對標國共論壇，卻要外界來作比較，到底是民進黨攜手美國與友盟走進國際，還是國民黨推動大陸交流對台灣更為有利，顯然是此地無銀三百兩。當執政者將所有風向濃縮為單一路徑，西進大陸自然就失去了分辨的層次。「國共論壇」是否存在政治操作，或是全然不要兩岸交流對台更為有利，這是透過單一路徑的民主想像，民進黨已經預設讓人民認定西進存在的風險，必然促成「一國兩制」。

事實上，「國共論壇」作為國共兩黨的對話平台，此次回歸定調「智庫層級」，顯然有意淡化政治議題，而以民生角度為切入點，避免直接觸及兩岸敏感神經。但民進黨仍將「國共論壇」作為假想敵，甚至嫁接到年底介選以及杯葛軍購的認知作戰，透過「一國兩制」作為萬用標籤，藉由民主想像販賣焦慮，以及聚焦防衛敘事的意識形態，強化兩岸交流的負面印象。

這種類似2019年習近平提出「兩制的協商方案」，立即被民進黨嫁接到九二共識，把九二共識等同於「一國兩制」的政治操作一樣，是一種廉價的認知作戰手法。同樣的，這次「國共論壇」民進黨以「二次西進」企圖把它鎖進「一國兩制」的陷阱之中，短期內可能有助於綠營的政治動員與選舉攻防，長期可能導致台灣社會對兩岸關係的想像愈發貧乏，兩岸關係的公共討論被迫走入「接受或拒絕」的二分法框架中反覆打轉。一旦所有交流被預設為統戰，任何對話都被視為風險，政策選項與社會感受之間的灰色地帶將被抹除，留下的不是和平務實的兩岸政策，而是民進黨大敘事架構中以恐懼與對立維繫的兩岸關係，絕非好事。

尤其是，陸委會抨擊「國共論壇」達成15項「共同意見」是走回西進老路，認為當前兩岸關係癥結在於中共對台步步進逼，卻無視於民進黨政府「脫中入美」的挑釁政策，而把推動恢復兩岸人員往來正常化，加強兩岸新興產業領域合作等視為糖衣毒藥。陸委會甚至痛批，國共兩黨的「共同意見」就是配合中共融台，並在「九二共識」及「反對台獨」的政治前提下，遂行統戰策略。

所以，當「國共論壇」又被鎖進一國兩制的「大敘事」陷阱中，正在衍生另一次的民主風險，民進黨將一國兩制當作萬用標籤，以單一路徑壓縮民主想像，並在防衛敘事的「安全化」思維下否定一切交流，正是民進黨「反中」的主旋律。殊不知，自由的敵人，往往來自對唯一真理的迷信。（作者為台灣國際戰略學會理事長）