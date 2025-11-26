二殯回饋金發放範圍擬擴大 北市議會法規委員會無共識

台北市議會法規委員會續審「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」修正條文。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕中山區民權東路二段的第一殯儀館去年拆除，台北市殯葬服務量能移轉至大安區辛亥路三段、舊稱第二殯儀館的懷愛館，擴大交通衝擊範圍，殯葬處擬修正「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，擴大回饋金發放範圍，從現行大安、信義、文山區共59里，新增信義、文山區5里。此案今天於市議會法規委員會續審，多名議員認為以交通行車速率下降作為擴大回饋依據，難以服眾，擔心出現經費排擠效應，因此無共識，下次再審。

2004年訂定的「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，明文規定回饋地方經費應按殯儀館前一會計年度收入的10%提列。二殯去年回饋金為2945萬元，回饋範圍以懷愛館為中心點，向周圍半徑1公里區域輻射擴散，包括大安區全區53里，文山區興泰里、興旺里、興昌里，以及信義區黎忠里、黎平里、黎安里，館址所在里分配20%，其餘80%則依殯儀館營運所致實際影響情形分配，可用於改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施維護管理及建立地方特色等公益事項，或是直接扣抵自來水費。

一殯去年4月底停止營運、6月完成拆除，治喪服務量能全面集中於懷愛館，二殯收入大增，今年回饋金成長至3837萬元，增加892萬元、漲幅約3成，卻也加劇地方交通衝擊。殯葬處副處長陳智豪說，檢視路口資料分析發現，民俗旺日辛亥路、基隆路及圓環、六張犁、辛亥路及復興南路口，速率下降，不論晨峰或中午11點至12點公祭，都有車多情形，因此擴大同心圓半徑至1.2公里，新增文山區興邦里、萬盛里和信義區黎順里、雙和里、惠安里。

議員林亮君認為，殯葬處以交通受到影響為由，擴大回饋金發放範圍，卻未說明一殯拆除後，懷愛館周邊行車時間增加多少，同時也應提供各里修法前、後回饋金數據變化，並說明擴大回饋會否影響原有里的發放金額。

議員顏若芳表示，基隆路、辛亥路本來就塞，車速也慢，行車速率下降不足以成為擴大回饋的依據。議員侯漢廷質疑，受到影響的對象恐不只當地人，空污、噪音、心理因素也會影響到途經二殯的通勤族。

議員詹為元提到，信義區里民反映，大安區部分離懷愛館較遠的里都有回饋金可領，為何信義區接近二殯的里拿不到，很不公平。陳賢蔚說，新增的里會否對原本的里產生排擠效應？在預期金額會減少的情況下，可能引起反彈。

第一召集人吳世正直言，同心圓範圍不論怎麼畫，都會有爭議，交通指標只是參考，民政局應評估衡量各里訴求是否合理，以及社會能否接受政府提案。

陳智豪說明，回饋金應不會有排擠效應。因為回饋金是以去年度的收入計算，一殯去年1月至4月仍有收入，回饋金額510萬元(給中山區)，今年尚未納入這筆錢，因此預計明年還會再增加，換算下來，原有的回饋區域，錢不只不會變少，反倒會微增，也不會因半徑擴大200公尺，就去排擠到既有範圍內的回饋金額度。

