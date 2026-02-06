二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光

生活中心／陳慈鈴報導

週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。

吳聖宇表示，受到地面鋒面掠過影響，北部、東北部、東部週五白天起轉為陰天有短暫陣雨天氣，中南部為多雲到陰，山區以及部分平地也會有局部短暫陣雨的機會。週五晚間到週六清晨東北季風顯著增強，加上中層南支短波槽經過台灣以北，將會是北部、東北部、東部降雨較為明顯的一段時間，短波槽帶來的降雨有機會延伸到中彰投以及台東一帶，雲林以南受影響較小，平地大致為多雲到陰，山區有局部短暫陣雨。預報顯示，在苗栗以北到東半部在週六白天期間雨勢雖然減小，但仍持續會有短暫陣雨，中彰投一帶轉為多雲到陰，雲林以南則是維持多雲的天氣，中南部山區也會有局部短暫陣雨機會。

吳聖宇提到，週六晚間到週日上半天，北支短波槽經過台灣以北，中層的深厚冷空氣南下，預報資料來看包括850hpa (1500公尺)或是700hpa (3000公尺)的0度等溫線都有南下到達台灣中北部上空的預測，週日一整天都涵蓋在台灣中北部，要等到下週一清晨才會離開台灣上空，向北退回。底層為強勢偏北風，中層也是較強的偏北到西北風，冷平流預期會相當明顯。中層水氣較多的情況會維持到週日清晨，週日上午後明顯轉乾。

吳聖宇解釋，故週六晚間到週日清晨北部、東半部仍有局部短暫陣雨，週日上午後逐漸轉為多雲天氣，下半天到晚間有放晴機會，中南部雲量較多的情況也將持續到週日清晨至上午，後續也將逐漸放晴。高山出現冰霰或雪的時間點也將是週六晚間到週日清晨之間機會較高，週日上午之後機會明顯降低，依照溫度場預報，可能的降雪高度在2000公尺以上高山都有機會，但是水氣整體並不多，即使有冰霰或雪可能量也有限。

吳聖宇表示，溫度方面，週五北部、東北部白天高溫21到23度，中部及花蓮高溫23到26度，南部及台東高溫26到29度，夜晚到週六清晨中北部、東北部都市地區低溫15到17度，空曠地區低溫將降至13到15度，開始轉冷，南部及花東都市地區低溫17到19度，空曠地區低溫15到17度。週六北部、東北部白天高溫降至15到17度，中部及花東地區高溫20到23度，南部高溫仍可達25到27度，南北之間溫差較為明顯，夜晚到週日清晨中北部、東北部都市地區低溫降至12到14度，空曠地區可能降到10到12度，南部及花東都市地區低溫14到16度，空曠地區也將降到12到14度，明顯偏冷。

吳聖宇說明，週日為溫度全天偏低，北部、東北部白天高溫僅12到13度，中部及花東地區高溫也只有14到18度，南部地區高溫仍可能來到20度或以上，南北之間差異依然明顯，夜晚到下週一清晨將是此次冷空氣溫度最冷的一段時間，中北部、東北部都市地區低溫僅9到10度，空曠地區可能降到6到8度，南部及花東都市地區低溫11到13度，空曠地區也將降到10度或以下，要注意輻射冷卻作用可能造成的極端低溫現象。

吳聖宇說，下週一台灣附近風向隨著地面冷高壓出海而漸轉為偏東風，中高層則因為高壓脊東移，風向由偏北轉為西南風，冷平流緩和，空氣仍較偏乾，預估除東北部、東部雲量增多，可能有零星降雨外，其他地方維持多雲到晴的天氣。溫度也將自白天起回升，北部、東北部白天高溫回升到15到17度或以上，中部及花東地區高溫回升到18到21度或以上，南部高溫回升到21到23度或以上，北台灣仍然有些冷冷的，其他地方逐漸變得比較溫暖。夜晚到下週二清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫12到14度，空曠地區仍可能降到10到12度或以下，南部及花東都市地區低溫14到16度，空曠地區低溫12到14度或以下。

吳聖宇提醒，下週二天氣仍然穩定，溫度也會再上升，有機會變得更加溫暖一些。但是很快的下週二(10日)晚間北邊再有北支短波槽東移掠過台灣以北，後續到了下週三至週四又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級，底層東北季風也明顯增強，屆時迎風面北部、東半部降雨機會增多，溫度將再度下降轉冷，雖然目前的預報資料顯示轉冷的幅度沒有像週末這波這麼強，但後續實際降溫情況仍可以再觀察。

