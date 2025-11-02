二水千人健行水上漂 跑水樂

今年跑水節首次辦理千人健行水上漂，讓大家健行同時也能認識二水獨特的水文化。（記者方一成攝）

▲今年跑水節首次辦理千人健行水上漂，讓大家健行同時也能認識二水獨特的水文化。（記者方一成攝）

為讓更多人體驗二水鄉的美景與文化，今年跑水節首次辦理「千人健行水上漂」，將自然風光與跑水文化巧妙結合，讓大家健行同時也能認識二水獨特的水文化。參與的民眾於昨（二）日集結於水心之初大草原，在二水鄉長蘇界欽、縣府參議柯呈枋等人鳴槍後起走，健行活動全長二‧七公里，健行路段中加入三百公尺跑水道，讓民眾體驗「跑水」的樂趣，與火車競走以及在八堡圳下玩水，讓遊客盡情享受二水的田園風光，同時藉由活動行銷城鄉觀光，呈現出樂活的田園氛圍。

廣告 廣告

路線漫步於自行車道，沿途欣賞二水美麗風光，讓參加者感受大自然的清新空氣和壯麗景色。此外，健走活動也與二水的跑水文化結合，當一年一度的國際跑水節來臨，農業部農田水利署彰化管理處特別「引」進溪水並控制八堡圳的水量，讓民眾可以安全下水體驗。跑在八堡水圳中，感受先民拓墾辛勞，也能體會飲水思源的恩澤，讓民俗傳統更具教育意義。

參與千人健行水上漂，可獲得紀念運動毛巾，完成賽事後還能獲得紀念束口袋後背包，並參加抽獎，獎品有五十五吋電視、腳踏車、摺疊拉桿購物車。期盼透過健行活動，讓參與者了解這項傳統活動的歷史意義，並親身參與水運活動，目睹二水的田園美景。二水鄉現正盛產白柚、芭樂、胭脂茄、白玉苦瓜、濁水米，民眾前往二水參加「千人健行水上漂」，還能順道選購優良農產品。

一七○九年時開鑿的八堡圳是彰化母親河，二水鄉是八堡圳的水源頭，觀光資源豐富，好山好水也兼具歷史文化之美。「二水國際跑水節」是知名的傳統節慶，擁有深厚的歷史底蘊，已有三百年以上的歷史，也是祈求風調雨順、年年豐收的儀式。期盼藉由活動紀念先人過去開墾八堡圳並灌溉彰化，才能有今日的物產豐饒與五穀豐收。