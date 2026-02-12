二水啟用MOOVO公共自行車，打造低碳慢遊與通勤新里程。圖／彰化縣政府提供





為完善公共運輸服務、推動低碳綠色交通，彰化縣政府今（12）日在二水鄉農倉前廣場舉辦「二水鄉MOOVO公共自行車啟用」記者會，由縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標等人共同出席見證。王惠美表示，縣府持續打造無縫接軌、多元便捷的公共運輸環境，積極擴建MOOVO公共自行車租賃系統，二水鄉為彰化第12個啟用公共自行車的鄉鎮，也補齊臺鐵沿線最後一塊拼圖，目前全縣已建置182站、投入2,700輛自行車，服務範圍持續擴大，讓民眾與通勤族享有更便利的交通選擇。

王惠美指出，二水擁有優美山水與豐富觀光資源，過去交通較為不足，縣府透過建置MOOVO公共自行車並結合TPASS前30分鐘補助政策，提升交通效率與可近性。二水鄉站點規劃兼顧「觀光休閒」與「通勤通學」，設置二水火車站、二水滑步車練習場、源泉火車站、源泉派出所、二水鄉立圖書館及八堡圳農情館等6處站點，並串聯既有自行車道，強化各景點與生活據點之間的連結。同時，縣府也於田尾鄉新增怡心園、十甲重劃區停車場及第五停車場等3站，進一步提升整體服務密度與使用便利性。

二水鄉長蘇界欽表示，二水擁有田園風光、鐵道文化與水圳歷史，近年觀光人潮逐年增加，但交通工具相對不足。MOOVO公共自行車啟用後，將能有效串聯在地觀光與生活機能，帶動地方發展。每年3至4月花旗木盛開，鐵道沿線景色迷人，誠摯邀請全國民眾到二水騎車賞花、感受慢遊魅力。

交通處表示，春節期間「花在彰化」活動將於溪州公園登場，今年以「花城時旅」為主題，規劃花卉展覽、假日主題活動及20週年互動體驗，展現彰化花卉產業成果與城市美學；另八卦山大佛風景區「月影燈季」也同步展出，以馬戲主題燈組與IP聯名燈光秀營造歡樂氛圍。3月適逢二水花旗木花季，歡迎民眾搭乘TPASS通勤月票前往二水，騎乘MOOVO公共自行車享前30分鐘免費優惠，體驗環保、健康又便利的綠色旅遊。

