二水國際跑水節 ８宮廟響應

二水國際跑水節一日在八堡圳水道登場。 （記者吳東興攝）

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣二水國際跑水節為全台特有的水圳節慶活動，一、二日在二水鄉林先生廟及八堡圳水道展開，有祈福儀式、圳頭祭、神轎跑水、感恩祭等。以在地農產祭祀圳頭，象徵飲水思源；以三牲獻禮感恩先民開鑿八堡圳，福佑百姓大豐收。接著所有參與人員於祭典中為彰化祈福，感受三百年前先民的篳路藍縷以及開墾拓荒的文化內涵。

縣長王惠美表示，八堡圳是孕育彰化成為農業大縣的關鍵，跑水節不僅是全國唯一以水圳跑水為主題的節慶，更多次入選台灣觀光雙年曆。希望藉由二水國際跑水節提醒民眾飲水思源以及感恩、不忘本。

王惠美指出，今年以「跑水吧！時光潮流」為主題，安排祭典巡禮水思源、農村饗宴庄腳味、鐵馬鐵腿悠遊行、音樂野餐童遊趣及漫步水圳祈福行等五大活動。並有三大亮點，包括二水文化特色餐盒，透過九道料理敘述二水的農村故事；漫步水圳集章趣，結合互動數位跑水ＡＰＰ，了解飲水思源的文化精神；以及多場文創ＤＩＹ與親子手作。

王惠美表示，這次有在地及南投、雲林等八間宮廟桃山廟、晉天宮、世芳宮、東螺天后宮、小半天天林宮、松柏坑崇受宮、斗六門受天宮、安德宮參與神轎跑水。加上互動數位跑水、Ｑ版多肉香氛蠟燭親子ＤＩＹ、鯛魚燒職人食農體驗活動、玩轉捏麵等體驗。

一日重頭戲跑水草地音樂會、跑水之夜晚會於水心之初大草原展開，民眾一路嗨到晚上。二日則有千人健行水上漂，健走活動與二水特有的跑水結合。