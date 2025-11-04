二水山區水鹿倒臥水溝 動防所澄清非洲豬瘟無關

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】嚇一跳！彰化二水鄉日前發現一頭大型水鹿倒臥水溝死亡，引發當地居民疑慮是否與非洲豬瘟疫情有關。縣動物防疫所今（4）日表示，水鹿並非感染對象，屍體已妥善焚化。

二水鄉日前發現一頭大型水鹿倒臥水溝死亡，雖引發民眾疑慮，但動防所澄清與非洲豬瘟無關，屍體已妥善焚化。（民眾提供）

二水鄉倡和村員集路旁，本月1日有民眾發現一頭水鹿倒在水溝內，當時已無生命跡象。由於水鹿體型巨大，體重超過百公斤，村長鄭慶松表示，自己無法單獨處理，加上當時正值二水「跑水節」熱鬧舉辦，公所人力有限，直到昨（3）日才由清潔隊前往將屍體移除。

鄭慶松指出，從外觀判斷，水鹿身上並無明顯外傷，初步研判並非遭車輛撞擊或野狗攻擊，而可能因年老、體力不支或天氣悶熱導致死亡。他補充，近年當地山區水鹿出沒頻繁，去年就曾有水鹿遭車輛撞傷，當時雖聯絡獸醫救治，但水鹿最終自行脫逃。

蔡姓村民表示，倡和村山區約有三頭水鹿活動，這次突然出現死亡個體，讓不少居民擔心是否與近期非洲豬瘟疫情有關，甚至有人呼籲加強巡查山區野生動物狀況，以免疫情擴散。

對此，彰化縣動物防疫所回應，非洲豬瘟僅會感染家豬與野豬，對鹿科動物完全沒有傳染風險。動防所也指出，水鹿天性膽小，遇到野狗追逐或突如其來的聲響，可能因緊張或過度驚嚇，引發緊迫性休克而死亡。

目前，這頭水鹿已運往溪州焚化爐進行焚化處理，縣動防所提醒民眾，不必過度恐慌，也呼籲山區居民遇到野生動物時保持距離，以保障自身與動物安全。