二水跑水節 跑水吧！時光潮流

二水國際跑水節不僅是全國唯一以水圳跑水為主題的節慶，更多次入選臺灣觀光雙年曆，王縣長邀請大家親身體驗二水這個好山好水的好所在。（記者方一成攝）

▲二水國際跑水節不僅是全國唯一以水圳跑水為主題的節慶，更多次入選臺灣觀光雙年曆，王縣長邀請大家親身體驗二水這個好山好水的好所在。（記者方一成攝）

二水跑水節為全台特有的水圳節慶活動，從二○○三年舉辦迄今已邁入第二十三年，旨在感恩先人開鑿八堡圳引入濁水溪，傳遞飲水思源的意涵。今年度活動於十一月一、二日在二水鄉林先生廟及八堡圳水道熱鬧展開，其中最具象徵意義的「簑衣引水人」角色，今年由彰化縣政府參議柯呈枋擔任。

廣告 廣告

昨（一）日由縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、農業部農田水利署彰化管理處長徐瑞旻、經濟部水利署第四河川分署長李友平、農業部農村發展及南投分署長傅桂霖，以及各級民代共同參與，祈福儀式、圳頭祭、神轎跑水、感恩祭等活動。以在地農產祭祀圳頭，象徵飲水思源之義；以三牲獻禮感恩先民開鑿八堡圳，福佑百姓大豐收；接著所有參與人員於祭典中為彰化祈福，共同感受三百年前先民的篳路藍縷以及開墾拓荒的文化內涵。

王縣長表示，今年以「跑水吧！時光潮流」為主題，安排五大活動，包括祭典巡禮水思源、農村饗宴庄腳味、鐵馬鐵腿悠遊行、音樂野餐童遊趣及漫步水圳祈福行。並有三大亮點，一、「二水文化特色餐盒」，以二水當季農產品為食材，由總舖師烹煮，透過九道料理敘述二水的農村故事，用味覺引領大家走進二水時光。二、「漫步水圳集章趣」邀請民眾以步行方式認識二水，透過集章探索在地，結合互動數位跑水APP，瞭解「飲水思源」的文化精神。三、多場「文創DIY與親子手作」，有石笱憶童玩樂園的古早味童玩，讓大小朋友動手創作，享受闔家共遊的溫馨時光。

王縣長表示，這次有在地以及南投、雲林等八間宮廟，桃山廟、晉天宮、世芳宮、東螺天后宮、小半天天林宮、松柏坑崇受宮、斗六門受天宮、安德宮參與神轎跑水。加上「互動數位跑水」、「Q版多肉香氛蠟燭親子DIY」、「鯛魚燒職人食農體驗活動」、「玩轉捏麵」等體驗，精彩非凡。

文化局表示，十一月一日重頭戲包括「跑水草地音樂會」、「跑水之夜晚會」，將於「水心之初大草原」展開，讓大家一路HIGH到晚上，藝人卡司包括：P!SCO、安吉、王ADEN、小芙尼唱跳互動秀、聲林之王蕭名棻、台語美聲董育君、全球巨星陳孟賢、陳隨意、饒舌創作才子PIZZALI、人氣男團Ozone等歌手輪番上陣。表演類型包含搖滾、流行、台語與饒舌音樂，歡迎大家熱情參與！

十一月二日則有「千人健行水上漂」，健走活動與二水特有的跑水結合。