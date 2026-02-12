二水鄉啟用MOOVO公共自行車 彰化完成臺鐵沿線鄉鎮站點拼圖

▲二水鄉啟用MOOVO公共自行車，彰化完成臺鐵沿線鄉鎮站點的最後一塊拼圖，全縣站點已達182站、共2,700輛自行車投入服務。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升公共運輸服務並推動低碳交通，彰化縣政府今（12）日在二水鄉農倉前廣場舉辦「二水鄉MOOVO公共自行車」啟用記者會，縣長王惠美表示，縣府致力打造無縫且多元的公共運輸環境，二水鄉是彰化第12個啟用MOOVO公共自行車的鄉鎮，也是完成臺鐵沿線鄉鎮站點的最後一塊拼圖(彰化市、花壇鄉 、大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田中鎮、二水鄉)，全縣站點已達182站、共2,700輛自行車投入服務。

▲王惠美指出，二水好山好水好好玩，但是交通是不足之處，藉由推動MOOVO公共自行車，加上TPASS前30分鐘費用補貼，讓鄉親能享受更有效率的交通服務。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，二水好山好水好好玩，但是交通是不足之處，藉由推動MOOVO公共自行車，加上TPASS前30分鐘費用補貼，讓鄉親能享受更有效率的交通服務。她也感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，也感謝相關單位的協助，未來縣府會持續擴建站點，提供居民及通勤族更便捷的交通服務。

▲彰化縣政府今日在二水鄉農倉前廣場舉辦「二水鄉MOOVO公共自行車」啟用合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，二水鄉站點規劃兼顧「觀光休閒」與「通勤通學」，首波設置6處據點，包括二水火車站、源泉火車站、源泉派出所、二水滑步車練習場、二水鄉立圖書館及八堡圳農情館，並串聯在地自行車道，強化景點與交通節點之間的連結。此外，縣府也同步於田尾增設怡心園、十甲重劃區停車場、第五停車場等3個站點，讓服務據點更綿密、使用體驗更便利。

二水鄉長蘇界欽表示，感謝王縣長縣府團隊的用心，二水鄉有優美的田園風光，以及鐵道及水圳文化，近年遊客逐年增加，唯獨缺少適宜的交通載具促進遊客觀光體驗。如今啟用MOOVO公共自行車，將能串聯在地觀光產業，每年3至4月還有鐵道花旗木，歡迎全國好朋友蒞臨二水騎車賞花。

交通處表示，春節連假將至，全台走春第一品牌「花在彰化」將在溪州公園盛大登場，今年有三大亮點：一是以「花城時旅」為主題的花卉饗宴；二是精彩的9大假日主題活動；三是20週年主題互動體驗，邀請全國民眾「回娘家」，見證彰化花卉產業的轉型與城市美學。另外「月影燈季」也在八卦山大佛風景區盛大展出，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及國際知名跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，陪伴大家歡喜迎馬年！3月二水即將進入花旗木花季，歡迎使用TPASS通勤月票到二水騎乘公共自行車，前30分鐘享受免費優惠，環保、健康又實惠，給你最難忘的觀光體驗。