二百位餘夥伴協助光復救災、重建 饒慶鈴感謝台東超人光榮歸隊
記者鄭錦晴／台東報導
花蓮光復鄉九月底因馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重災情，台東縣府團隊跨局處與鄉鎮市公所，出動超過二百位夥伴前往協助救災與重建，縣府二十五日舉辦「台東超人光榮歸隊—感恩餐會」，縣長饒慶鈴向所有投入救災與復原工作的「台東超人」表示感謝。
饒慶鈴指出，災情發生後，縣府第一時間立即整合各局處及鄉鎮公所力量，迅速投入救援與環境復原，包括消防、義消、台灣國際緊急救難協會、台東縣水中運動訓練協會等，第一時間投入搜救及災民撤離。
環保局與各公所清潔隊出動專業人員、抓斗車、清溝車、灑水車協助環境整理，社會處及原民處社工也協助災民的需求資源調查或心理關懷、民政處替代役幫忙搬運物資及整理環境，展現出高度團結與執行效率。
饒慶鈴表示，特別感謝消防局、民政處、社會處、原民處、環保局及台東、卑南、大武、池上、關山、延平、金峰、鹿野及成功等九個鄉鎮市公所，共出動超過二百位夥伴、十八台車輛、七艘船艇、一台無人機及三十五輛環保機具，全力投入救災與環境復原工作，盡台東最大能力協助光復鄉。
饒慶鈴說「感謝所有台東超人的配合與努力，有你們真好！」，強調此次行動不僅象徵「花東一家親」深厚情誼，更再次證明台東是一支值得驕傲、最可靠的團隊。
