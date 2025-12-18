二級保育類藍腹鷴倒永和人行道 疑遭路殺無外傷死因待釐清

寶藍色邊緣羽毛層層交織形成鱗紋，還有招牌的紅色眼周、以及白色的上背與羽尾，這是台灣特有種二級保育類動物藍腹鷴，如今卻被目擊屍體倒在人行道邊，目擊者驚呼是遇過最傻眼的路殺。

藝人柳丁哥哥表示，「因為我的認知，我覺得藍腹鷴不可能會出現在這個海拔跟這個地，因為其實我覺得地點就是很市中心，但是牠其實看起來是算完整，牠就躺在路邊已經是死亡的狀態。」

鳥類專家表示，藍腹鷴棲息地大多在中低海拔的闊葉林或混生林中，生性機警敏感步履輕巧，其實不容易見到。

公視新聞記者王彥婷指出，「二級保育類動物藍腹鷴，主要的棲地就在300公尺到2300公尺中低海拔的山區，如今卻在新北市區秀朗橋下被發現，疑似路殺引發討論。」

台灣猛禽研究會祕書長蔡岱樺指出，「很多空間比如說我們吃到了河道，就是河道現在變成遊憩的空間，然後我們很多的交通設施，像是環快道路或是陽光公園，它其實越來越吃到山邊，所以其實山邊的這些綠帶，確實有些地方是被破壞了。」

專家提醒，隨著棲地破壞，近年都市野生動物活動更頻繁、引發衝突，相關建設的必要性值得再思考。

而目前藍腹鷴已經被送到農業部生物多樣性研究所，研究人員也將在確認個案狀況後持續計入大數據統計，了解物種變化。

農業部生物多樣性研究所副研究員林德恩說明，「如果是被車子撞到通常會有一些傷口，可能會流血或者是會有一些骨折的現象，但這一隻初步的判斷其實都沒有，上述的情況有一個可能性是，牠可能受到驚嚇之後，飛起來去撞到玻璃等建築。」

專家也提醒，如果遇到動物路殺，可以先以隨身物品輔助確認動物是否死亡，後聯繫地方市民專線與農業單位輔助，相關單位將持續蒐集資訊以利生態長遠發展。