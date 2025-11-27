二線三星警官涉性騷！受害女控報案遭問：「確定要告？這個官很大耶」

吳銘賜（左）表示接獲警官猥褻陳情，林炎田（右）強調絕不縱容。（翻攝自高雄市議會YT）

高雄市一名女子向議員吳銘賜陳情，表示今年初懷疑遭人跟蹤，向一名警官求助時，卻反遭對方在住處性騷猥褻，女子事後赴婦幼隊報案，卻被詢問：「妳確定要告嗎？這個官很大耶？」吳銘賜今（27日）在議會質詢此案，高雄市警察局長林炎田表示，案件已依規交由地檢署偵辦，強調絕不縱容。

吳銘賜今日在議會質詢時指出，接獲該女子陳情，她因懷疑遭人跟蹤，向一名二線三星刑事警官求助，今年1月對方以「找到可疑對象」為由，將她約到住處，並趁隙伸手撫摸其背部、大腿、私密處等部位，女子明確拒絕後仍遭持續騷擾，所幸對方長官來電，她才得以脫身，事後女子身心受創，需靠藥物穩定情緒。

女子於6月前往婦幼隊報案，但當時受理員警竟詢問：「妳確定要告嗎？」後來又有一名長官出現再次詢問，並說：「這個官很大耶？」吳銘賜質疑案件停滯，他指出女子陳情書中對事件經過及警官住處細節描述清楚可信，呼籲市警局徹查。

對此，林炎田表示，性騷申訴部分已受理，相關猥褻指控婦幼隊第一時間也報請地檢署指揮偵辦，林炎田強調，「絕不縱容、縱放」，任何人皆須依法處理。

