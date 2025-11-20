二線四星保七大隊長回家了！登山猝死遺體困山區3日 今終吊掛下山

記者林意筑／南投報導

現年53歲的保七總隊刑事警察大隊大隊長張益誠，日前與2名山友前往攀登秀姑巒山，18日上午7時許卻被其他登山客發現倒臥在南投縣信義鄉八通關古道6.5K路段旁，已無生命跡象，事後保七總隊介入調查釐清死因。今（20）日搜救人員將張益誠遺體護送至中央金礦山屋附近的開闊吊掛點，並由空勤總隊派遣直升機前往以擔架吊掛方式順利將其遺體運下山。

據了解，張益誠為中央警察大學第61期生，曾任刑事局南部打擊犯罪中心隊長、鐵路警察局刑大隊長，今年甫升任保七總隊刑大大隊長，平時他熱愛登山，已累積攀登攻下台灣百岳40座以上，是登山老手。

未料本月18日上午7時許，有登山客在八通關古道6.5K路段旁發現張益誠倒臥在地，經查看手機後確認身份，並向消防單位求助。後續經查，張益誠於本月16日申請攀登秀姑巒山，預計19日返程，與張益誠同行的山友表示，由於張益誠因出現腹痛、身體不適，未與登山隊一同行進卻發生意外。

張益誠發生意外當日，保七總隊欲將張員遺體運送下山，無奈碰上山區豪雨不斷，2度申請空勤直升機吊掛遺體均因能見度不佳遭駁回，最終只能會同南投縣消防局從東埔登山口組隊入山，以地面方式進行搬運。

今日上午8時許，搜救人員以人力背負方式將張益誠遺體搬運至中央金礦山屋附近的開闊吊掛點，但因山徑地形陡峭，徒手搬運風險高，只好再次申請空勤支援吊掛，最終直升機順利飛抵以擔架吊掛方式將張益誠遺體運下山，於消防署訓練中心完成後送。

