二行工程延宕 林茂盛挨轟害羅東倒退嚕

宜蘭縣第二行政中心工程一再延宕，今年中才有可能完工，引發地方不滿，批評影響羅東鎮發展。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為整合溪南地區行政資源、帶動羅東鎮發展，規畫興建宜蘭縣第二行政中心，民國109年7月開工，原定112年1月完工，但工程不僅因新冠疫情延宕，縣府還拒撥款給承包商，致工程因「人禍」再拖半年，代理縣長林茂盛歷經縣府祕書長、副縣長等要職，卻未改變工程拖延至今的情形，縣議員痛批縣府執行不力，阻礙精華地段再利用，害羅東鎮發展「倒退嚕」。

第二行政中心位於五結鄉，緊鄰羅東鎮，是地下2層、地上6層的聯合辦公大樓，規畫容納羅東鎮警政、消防、地政、戶政、財稅、國稅等機關，待各機關進駐後，原址將活化再利用。

廣告 廣告

不過因預算不足等因素，廠商投標意願低而流標9次，直到第10次以14.3億元完成招標，109年7月開工後，因增加室內裝修、機電設備及物價指數調整，計畫總經費一路修正至23.5億元。

111年1月縣長林姿妙涉貪案爆發，同年8月林姿妙等多名官員遭起訴，第二行政中心的承包商也因疫情影響施工進度，向縣府申請展延工期，但縣府不敢決定，後續又延遲付款，就有議員在議會質詢時，指承包商反映，縣府未按進度給付的工程經費高達2.5億元，工程被迫暫停施工。

被視為林姿妙左右手的林茂盛，111年底從祕書長陞任副縣長，對第二行政中心案開過數次會議，但工程進度始終未回歸正常，承包商因縣府遲未撥工程款，發函縣府要求終止契約、賠償損失，後續縣府撥付工程款給承包商，工程才復工。縣府建設處坦言，疫情影響工程約2年半，而未給付承包商工程款，承包商暫停施工約半年。

民進黨縣議員謝家倫痛批，二行延宕已嚴重阻礙羅東市中心未來開發，如羅東警分局無法遷移，就卡住整塊核心土地再利用的計畫，導致交通、停車、商業與環境改善全部停擺，「民眾洽公還是得東跑西跑，原本集中辦公可以帶來的效益全部落空。」

謝家倫質疑，工程一拖再拖，主體結構至今未完成，各單位今年底恐怕也不可能進駐，縣府到底有沒有在督工？

羅東民眾普遍認為，二行是牽動羅東整體都市更新與公共服務布局的關鍵節點，但縣府執行不力，林茂盛讓羅東發展被「卡在半空中」，恐害羅東錯過活絡機會，實在令人感到遺憾。