二親等內親屬車籍地同戶籍即可申請 無照身心障礙者免牌照稅條件再放寬
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】財政部修正使用牌照稅法相關規定，放寬無駕駛執照身心障礙者申請免徵使用牌照稅條件。雲林縣稅務局指出，自115年1月30日起，凡無照身心障礙者，由二親等以內親屬提供車輛使用，只要車輛「車籍地址」與身心障礙者「戶籍地址」相同，即可申請免徵使用牌照稅，回應實際照顧需求，減輕家庭交通與經濟負擔。
雲林縣稅務局表示，依修正後的使用牌照稅法第7條第1項第8款規定，過去申請免稅須以「車主與身心障礙者同一戶籍地址」為要件，導致部分實際由親屬照顧、但戶籍不同的身心障礙者，無法適用免稅措施。此次修法，係因應家庭結構多元及照顧型態改變，調整認定標準，使制度更貼近實際生活。
稅務局進一步說明，新制不再以車主戶籍作為唯一判斷依據，而是改採「車籍地址」與身心障礙者戶籍地址是否一致作為審認重點。只要車輛確實供無駕駛執照的身心障礙者使用，即符合免稅要件，兼顧制度公平性與人性化考量，也讓政策資源更能精準照顧真正有需要的家庭。
依規定，每一名身心障礙者仍以免徵1輛車輛為限，免稅金額上限維持不變，以汽缸總排氣量2,400cc車輛之稅額為準，自用小客車最高可免徵11,230元，超過部分仍須依法繳納。稅務局提醒，申請免稅前，應先確認車輛排氣量與應納稅額，避免誤解免稅範圍。
稅務局也舉例說明，若無駕駛執照的身心障礙者戶籍設於A址，其二親等內親屬名下車輛的車籍地址亦登記於A址，即使車主戶籍另設他處，只要該車輛供身心障礙者日常使用，即可依新制申請免徵使用牌照稅。以3,000cc自用小客車為例，原應納稅額為15,210元，核准免稅後，每年僅需繳納超過免稅上限的3,980元。
稅務局補充指出，車籍地址的設定及變更，係由交通部公路局所屬各監理機關辦理，民眾如有相關需求，應先向監理站或監理所洽詢。使用牌照稅採按日計徵，符合修正規定的車主，應儘速向車籍所在地之地方稅捐稽徵機關提出申請，以利及早享有免稅優惠；相關疑問可撥打0800-000321或0800-556969免付費電話洽詢。
