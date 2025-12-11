二重疏洪道車禍！貨車司機疑身體不適 失控暴衝追撞4汽機車、釀4傷送醫

記者林盈君／新北報導

11日下午，新北市二重疏洪道發生車禍事故，51歲呂姓男子駕駛大貨車，沿二重疏洪道9號越堤道往化成路方向行駛，行經該路段時，疑似因身體不適、精神不濟，未能即時煞車，結果直接衝撞前方的4台汽機車，造成4人受傷送醫，而該起事故一度釀成通阻塞，所幸現在已排除狀況，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

呂男駕駛大貨車疑身體不適，釀追撞車禍4人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天下午1時許，新北三重區二重疏洪道、化成路口，呂男駕駛大貨車經過，疑似因身體不適、精神不濟，未能及時煞車，追撞前方的1台大貨車、2台小貨車、1台機車，釀50歲的貨車駕駛蕭男腳部輕微挫傷、機車騎士林女及乘客四肢輕微擦挫傷，肇事駕駛呂男也受傷。

廣告 廣告

呂男駕駛大貨車疑身體不適，釀追撞車禍4人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

警消獲報趕抵，將4名傷者送往三重市立醫院救治，警方指出，肇事駕駛呂男無酒駕，其他駕駛酒測值也為0，事故已於下午2點20分排除，現場交通已恢復順暢。警方呼籲，民眾駕駛車輛前，應確實注意自身身體狀況，如有不適應避免上路，避免因突發健康狀況造成事故。

呂男駕駛大貨車疑身體不適，釀追撞車禍4人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

呂男駕駛大貨車疑身體不適，釀追撞車禍4人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

新北21歲裝潢工失聯！同事「午休後找嘸人」 驚見倒臥1樓頭顱破裂身亡

淡水小貨車疑闖紅燈左轉！下秒遭追撞波及5汽機車、釀3人受傷送醫

父母妻兒遭滅門！鄰居「剔骨刀」連殺5人...僅用2分鐘 警看監視器發毛

驚悚殺妻案！選美小姐遭分屍「挖出子宮」 屍塊丟攪拌機、化學藥劑溶屍

